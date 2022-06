Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich am 09.06.2022 in Rottweil mit Kommunalpolitiker-innen im Alten Rathaus (Symbolbild)

Steinmeier schiebt den Jungen mit der Dienstpflicht die Allein-Verantwortung zu. So stärken wir keine Gemeinschaft

Bundespräsident Steinmeier fordert die Neuauflage des Pflichtdiensts für junge Erwachsene. Die stern-Redakteure Leon Berent und Rolf-Herbert Peters sind da ganz unterschiedlicher Meinung, ob das eine gute Idee ist. Leon Berent und Rolf-Herbert Peters

"Pflichtdienst? Macht’s doch selbst!"

Ein Contra von Leon Berent

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine neue Debatte über ein altes Streitthema angestoßen: der allgemeine Pflichtdienst für junge Erwachsene. Er nennt seine Vision "soziale Pflichtzeit". Warum der neue Name? Es müsse kein ganzes Jahr sein – ein Scheinargument. De facto geht es um die Wiederauflage des 2011 ausgesetzten Pflichtdiensts. Steinmeier verpackt in schöne Worte, was eigentlich nur eines ist: jugendliche Zwangsarbeit für Vater Staat.