Klaviermusik im Dannenröder Forst: Der Pianist Igor Levit hat am Freitag gegen die Abholzungen in dem Waldstück demonstriert. Dort soll der Weiterbau der Autobahn 49 erfolgen. Gegen das Projekt wird seit Monaten teilweise heftig protestiert. Levit dankte den Umweltschützern für ihren Einsatz: "Auch wenn der Anlass sehr traurig ist - und ich habe gerade kurz bei der Probe so das Gefühl gehabt, wie so einen Schwanengesang zu spielen -, auf etwas, das geht, bin ich trotzdem dankbar, glücklich, froh, hier zu sein, hier mit Euch zu sein." Unter den Zuhörern auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer: "Was hier passiert, wird schnell reduziert auf einen Konflikt zwischen Aktivistinnen und Polizei. Aber letztendlich ist es der Versuch, Ökosysteme und unsere Lebensgrundlagen zu verteidigen, zu schützen, dass sie uns weiter erhalten können. Und das hat etwas sehr - ja fast tief Poetisches, irgendwo." Seit mehr als einem Jahr halten sich Umwelt- und Klimaschützer in dem Waldstück in Hessen auf, um Abholzungen zu verhindern. Die Polizei hatte im November mit der schrittweisen Räumung zahlreiche Baumhäuser und Barrikaden begonnen. Dabei war es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Besetzern gekommen. Die Rodungen sollen in diesen Tagen zu Ende gehen. Die A49 soll Kassel mit Gießen verbinden. Umweltschützer kritisieren das Projekt in Zeiten einer Klimakrise als falsch. Befürworter hoffen auf weniger Verkehrsbelastung in der Region.