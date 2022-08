Der Charterflug, der vor kurzem 89 Bundeswehrangehörige aus Mali nach Hause holte, erinnert stern-Kolumnist Nico Fried an das Jahr 2019 als er mit Angela Merkel deutsche Soldaten in Mali besuchte – und an sein eigenes Bild der Bundeswehr, das sich über die Jahre gewandelt hat. Nico Fried

Im Mai 2019 konnte ich die damalige Kanzlerin Angela Merkel zu den Bundeswehrsoldaten nach Mali begleiten. Wir flogen mit einem A 400 M der Bundeswehr, gut geschützt gegen Beschuss. Der Einsatz in Mali gilt als besonders gefährlich. Wir landeten in der Stadt Gao bei weit über 40 Grad. Für den Weg ins Camp Castor der Bundeswehr stiegen wir in gepanzerte Fahrzeuge mit Klimaanlage. Es war wie in einem Kühlschrank auf Rädern.