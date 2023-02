Nach einer "überstürzten" Debatte zu Kampfpanzern übernimmt Deutschland eine Führungsrolle in Europa, so Politologe Markus Kaim. Die isoliert jetzt womöglich. Denn viele Verbündete agieren in der Unterstützung der Ukraine zögerlicher. Jüngst gibt es eine Rolle rückwärts bei den Kampfjets.