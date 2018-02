Mehrere Hundert AfD-nahe Frauen und Männer sind am Samstag bei einem sogenannten "Marsch der Frauen" durch Berlin gezogen. Sie folgten einer Initiative der kurdischen AfD-Frau Leyla Bilge. Am Rande der Versammlung hat die Polizei dann Gegner der AfD-nahen Demonstration abgedrängt und einige Personen festgenommen. Die Organisatorin Leyla Bilge von der AfD am Samstag in Berlin zu den Motiven für die Veranstaltung: "Wir stehen hier und demonstrieren hier im Brennpunktviertel von Berlin, um darauf hinzuweisen, was wir hier für Probleme in Deutschland haben, vor allen Dingen im Bezug auf die Frauenrechte, die hier immer mehr und mehr eingeschränkt werden aufgrund der fatalen Flüchtlingspolitik unserer Alt-Parteien." Doch auch für die Gegendemonstration führte das Vorstandsmitglied der Linken Judith Benda, klare Gründe an: "Rechte von Frauen unterstützen wir natürlich als linke, als antirassistische, als feministische Bewegung. Aber das, was heute hier passiert, ist eine klare Instrumentalisierung. Die AfD macht Stimmung und rechte Hetze. Und wir sagen ganz klar, wir müssen aufstehen gegen Rassismus. Und wir sagen auch, Gewalt gegen Frauen, gegen Minderheiten ist keine Importware, sondern erleben wir auch heute hier. und deswegen stellen wir uns ganz entschieden gegen diese Hetze. Es wird immer behauptet, Schutz vor kriminellen Migranten ist ganz wichtig. Ich glaube, die AfD schürt da wirklich rechte Hetze und Gewalt, und da sagen wir Nein." Die Gegendemonstranten hatten es geschafft, dass der AfD-Zug an einer Straßenkreuzung zum Stehen kam. Nach Polizeiangaben blockierten die Gegner die ursprünglich vorgesehene Strecke zum Bundeskanzleramt. Daraufhin kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten.