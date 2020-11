Anspannung in Berlin: Zu Protesten gegen das neue Gesetz zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie sind Tausende Menschen in die Hauptstadt gekommen. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Demonstration von Gegnern des neuen Gesetzes zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie am Regierungsviertel wurde für beendet erklärt. Zuvor hatte die Polizei die Auflösung der Versammlung angedroht. "Die ehemaligen Demo-Teilnehmenden haben nun die Pflicht, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen", stellte die Polizei klar.

Die Polizei setzt in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors Wasserwerfer ein, um die Aufforderung durchzusetzen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur DPA berichtet von "heftigen Rangeleien".

Nach Angaben der Behörden sind viele der 5000 bis 10.000 Teilnehmer der Aufforderung, Mund und Nase zu bedecken, nicht nachgekommen. Dies war eine der Auflagen für die Demonstration.

Den gesamten Mittwoch schon herrschte angespannte Stimmung in Berlin: Nach offiziellen Angaben sind mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um die Arbeit der Verfassungsorgane zu schützen, das Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und die Regeln zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus durchzusetzen.

Proteste gegen Coronavirus-Gesetz in Berlin

Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident wollen an diesem Dienstag das "Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" besiegeln, das auch Änderungen des Infektionsschutzgesetzes vorsieht (lesen Sie hier, worum es genau geht). Tausende Menschen kündigten an, in der Hauptstadt gegen das Vorhaben demonstrieren zu wollen. Die Lage in Berlin ist unübersichtlich und angespannt.

Mehrere angemeldete Demonstrationen direkt vor dem Reichstagsgebäude im sogenannten befriedeten Bezirk hatte das Bundesinnenministerium verboten. Die Polizei sperrt den Bereich daher weiträumig ab. Im Internet kursierten aber zahlreiche Aufrufe, Demonstrationen nicht anzumelden, sondern spontan nach Berlin zu fahren und am Bundestag zu protestieren. Die Polizei sprach von einer "hohen Mobilisierung".

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte angekündigt, die Corona-Regeln bei den Demonstrationen mit allen zulässigen Mitteln durchzusetzen. "Wir werden alles daran setzen, keine Versammlungen ohne Mund-Nasen-Schutz zuzulassen." Sollte es dennoch dazu kommen, werde die Polizei diese schnellstmöglich auflösen. Bilder wie vor einer Woche in Leipzig oder im August vor dem Reichstag wolle man unbedingt vermeiden. Es gehe darum, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Nach den Worten eines Sprechers der Berliner Polizei befinden sich im Bereich des Brandenburger Tors mehrere tausend Demonstranten und im Bereich der Berliner Marschallbrücke mehrere hundert Demonstranten. Nach einer Einschätzung liege die Zahl am Brandenburger Tor im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich, an der Marschallbrücke im oberen dreistelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher.

Im Internet kursierten Videoaufnahmen von Rangeleien zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften, nach Angaben von Reportern gab es Versuche, die Polizeiketten zu durchbrechen.

Bei einer Versammlung auf dem Platz des 18. März verhallten zuvor die Aufforderungen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen laut Polizei weitgehend ungehört. "Die Einsatzkräfte haben nun die Anweisung, auch Freiheitsentziehungen durchzuführen", kündigten die Beamten bei Twitter an. "Sollte das nicht helfen, bleibt nur noch die Auflösung der Versammlung."

Am Vormittag meldete die Polizei bereits mehr als 30 Anzeigen wegen nicht angelegter Mund-Nase-Bedeckung und/oder Verdacht einer Attest-Fälschung.

Zwischenzeitlich wurde auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse in Gewahrsam genommen. Nach Angaben seiner Fraktion, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen habe. Inzwischen ist der Parlamentarier wieder auf freiem Fuß. Von der Polizei gab es zu dem Vorfall bisher keine offizielle Mitteilung.

Quellen: Polizei Berlin, Nachrichtenagenturen DPA und AFP