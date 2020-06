Sehen Sie im Video: Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt – Obamas Dank an die junge Generation





Barack Obama, ehemaliger US-Präsident: "Und ein Teil dessen, was mich so hoffnungsvoll gemacht hat, ist die Tatsache, dass so viele junge Menschen mobilisiert, aktiviert und motiviert wurden. Denn historisch gesehen ist so viel des Fortschritts, den wir in unserer Gesellschaft gemacht haben, auf die jungen Menschen zurückzuführen." "Es findet ein Wandel in der Denkweise statt, eine größere Erkenntnis, dass wir es besser machen können. Und das ist nicht die Folge von Reden von Politikern. Das ist nicht das Ergebnis von, sie wissen schon, Scheinwerfern und Zeitungsartikeln. Das ist ein direktes Ergebnis der Aktivität und der Organisation sowie der Mobilisierung und des Engagements so vieler junger Menschen im ganzen Land, die sich selbst in die Schusslinie werfen, um etwas zu bewirken. Und so muss ich ihnen einfach nur Danke sagen."