Am Rande der Rheinmetall-Hauptversammlung in Berlin haben Kritiker des Konzerns gegen Rüstungsexporte in Krisenregionen protestiert. "Rheinmetall-Bomben töten im Jemen", hieß es am Dienstag auf einem Transparent, das die Organisation Greenpeace am Tagungshotel entrollte. Mehrere Organisationen warfen Rheinmetall vor, dass eine italienische Konzerntochter Waffen auf die arabische Halbinsel liefere.

Etwa 30 Frauen und Männer protestierten nach Polizeiangaben auch im Saal der Aktionärsversammlung, bis Beamte sie hinausbrachten. "Rheinmetall entwaffnen", forderten die Demonstranten auf ihrem Banner und stürmten das Rednerpult, wie stern-Reporter Hans-Martin Tillack beobachtete:

„Deutsche Waffen, deutsches Geld...“ Demonstranten stürmen Rednerpodium bei Hauptversammlung von #Rheinmetall pic.twitter.com/ypaKNIjGPN — Hans-Martin Tillack (@hmtillack) May 28, 2019

Für rein deutsche Produkte gilt ein Exportstopp für Saudi-Arabien, das seit Jahren Krieg im Jemen führt. Kritiker sehen Auslandstöchter als "Schlupflöcher", die zu schließen seien. Das Wirtschaftsministerium hatte dies im Januar abgelehnt.

Zwei Jahre nach ersten Berichten des @sternde zu Plänen für Panzerbau in #Türkei: #Rheinmetall-Vorstandschef Papperger versichert, dass Joint Venture mit türkischer Partnerfirma BMC kurz vor Auflösung stehe, nur „letzte Formalitäten“ seien zu erledigen https://t.co/aBUcozsoL4 — Hans-Martin Tillack (@hmtillack) May 28, 2019

Rheinmetall kritisiert "Störung"

Das Unternehmen kritisierte am Dienstag in einer Stellungnahme, die Hauptversammlung sei gestört worden. "Wir respektieren die Meinung Andersdenkender, bitten aber um Fairness in der Auseinandersetzung und verwahren uns gegen falsche Behauptungen." Welche Äußerungen gemeint sind, ließ das Unternehmen offen.

Die Düsseldorfer Rheinmetall AG stellt neben Autoteilen Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme her. Die weltweit steigende Nachfrage nach Militärgütern ließen den Umsatz der Rüstungssparte 2018 um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro steigen, für dieses Jahr ist ein Plus von neun Prozent angepeilt. Für die Aktionäre steigt die Dividende.