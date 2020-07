Sehen Sie im Video: Anwalt lobt Richterin für Umgang mit Halle-Attentäter Stephan B.





Ein Anwalt der Nebenklage hat das Vorgehen der Vorsitzenden Richterin bei der Befragung des Halle-Attentäters Stephan B. im Prozess gewürdigt. Onur U. Özata, Anwalt der Nebenkläger Ismet und Rifat Tekin, denen der Dönerimbiss gehört, in dem der Angeklagte einen Mann erschossen hatte, sagte am Dienstag in Magdeburg, dass die teils rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen des Angeklagten im Prozess zu ertragen gewesen seien, da die Vorsitzende Richterin mit diesen Äußerungen aktiv und konsequent umgegangen sei: O-TON ANWALT DER NEBENKLAGE, ONUR U. ÖZATA ("Wir hätten ja auch etwas anderes erleben können. Ich finde es gut, dass sie ihn auch entlarvt hat an mehreren Stellen. Wenn er zum Beispiel gesagt hat, dass bei ihm in der JVA in seinem Gang alles Muslime seien, hat sie gesagt, dass sie in ihrer langen Zeit als Richterin nur sehr wenig Muslime verurteilt hat im Verhältnis. Und es ist gut, dass sie zeigt, dass es Phrasen sind, die er da von sich gibt, dass es Lügen sind, dass es Propaganda ist und dass es mit der Realität in unserem Land nichts zu tun hat. Auch wenn er sich bedroht fühlt von Muslimen, wenn er sagt, man wolle ihn ersetzen, oder er fühle sich beeinträchtigt. Und die Vorsitzende dann aber sagt: Ja, aber wo gibt's denn überhaupt Muslime bei Ihnen in ihrem kleinen Ort, da, wo sie leben? Und er da eigentlich nichts sagen kann, er das nicht weiter ausfüllen kann? Dann ist das natürlich sehr effektiv.") Dem Angeklagten werden 13 Straftaten zur Last gelegt, darunter Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in insgesamt neun Fällen.