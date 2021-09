In Itzehoe sollte ab heute eine ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof vor Gericht stehen. Doch das Verfahren muss vertagt werden, die angeklagte 96-Jährige erschien nicht zum Prozess. Nach ihrer Flucht wurde sie jetzt gefasst.

Der möglicherweise letzte Prozess um Verbrechen der Nazizeit in Deutschland ist zu einem handfesten Skandal ausgeartet. Eigentlich sollte an diesem Donnerstag vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen eine frühere Sekretärin des KZ Stutthof beginnen. Die Frau hätte sich seit dem späten Vormittag wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor dem Gericht verantworten sollen.

Doch gut eine Viertelstunde nach dem geplanten Beginn der Verhandlung erklärte das Gericht in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt, dass die 96-jährige Angeklagte nach Lage der Dinge flüchtig sei. Die Strafkammer habe einen Haftbefehl erlassen, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht, Dominik Groß. Am frühen Nachmittag wurde schließlich mitgeteilt, dass die Frau festgenommen wurde. Die Polizei führe die 96-Jährige dem Gericht vor, sagte eine Sprecherin des Itzehoer Landgerichts.

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe sollte eigentlich an diesem Donnerstag der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof beginnen

Empörung bei KZ-Überlebenden und deren Angehörigen

Wegen der Flucht der Angeklagten wurde die Verhandlung auf den 19. Oktober vertagt. "Gegen eine ausgebliebene Angeklagte findet die Hauptverhandlung bekanntlich nicht statt", sagte Richter Groß. Das Gericht gehe selbstverständlich davon aus, dass die Angeklagte beim nächsten Termin dabei sei. "Irgendwie werden wir das schon hinkriegen."

Das Internationale Auschwitz-Komitee äußerte sich empört über die Flucht der Angeklagten. "Darin zeigt sich eine unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats und auch der Überlebenden", sagte Vize-Exekutivpräsident Christoph Heubner. Das Komitee vertritt KZ-Überlebende und deren Angehörige.

Irmgard F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Ihr wird zur Last gelegt, als Stenotypistin und Schreibkraft den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet zu haben. Ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Gutachten war im Juni zu dem Ergebnis gekommen, dass die hochbetagte Frau verhandlungsfähig ist.

In Deutschland gab es zuletzt bereits mehrere Prozesse gegen frühere Mitglieder der Mannschaften von NS-Lagern. Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen zu Kriegsende starben nach Angaben der für die Aufklärung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg etwa 65.000 Menschen, darunter viele Juden. Das Lager erlangte traurige Bekanntheit für die von der SS bewusst in Kauf genommene katastrophale Versorgung der Insassen, die vor allem an Entkräftung und Krankheiten starben.

Im KZ Stutthof wurden Menschen ermordet – oder sie starben am Mangel

Im Juli 2020 hatte das Landgericht Hamburg einen ehemaligen Wachmann in Stutthof zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach den 93-Jährigen wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen schuldig – mindestens so viele Gefangene wurden nach Überzeugung der Strafkammer während der Dienstzeit des Angeklagten 1944/45 in Stutthof ermordet.

Die meisten Opfer starben in Folge der lebensfeindlichen Bedingungen im sogenannten Judenlager von Stutthof. Mindestens 200 wurden in der Gaskammer und einem verschlossenen Eisenbahnwaggon mit Zyklon B umgebracht. 30 wurden in einer geheimen Genickschussanlage im Krematorium des Lagers getötet. "Sie haben diesem Sterben zugesehen damals und es bewacht", hatte die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring in der Urteilsbegründung gesagt.

Der Angeklagte Bruno D. hatte nach eigenen Angaben mit einem Gewehr auf den Wachtürmen Dienst geleistet. Sein Verteidiger Wolf Molkentin sagte dem Magazin "Spiegel", Beihilfe zu Tausendfachem Mord könne auch vom Schreibtisch aus erfolgen. Bei einer Schreibkraft könnte die Messlatte für eine strafrechtliche Verantwortung jedoch höher anzulegen sein. "Vorliegend wird es auch darauf ankommen, ob eine Kenntnis von den Mordmerkmalen, Grausamkeit oder Heimtücke, vorlag. Sonst bliebe nur Beihilfe zum Totschlag, das wäre dann verjährt."

Prozess vor einer Jugendkammer in Itzehoe

Wie der Prozess gegen D. soll auch das Verfahren gegen F. vor einer Jugendkammer stattfinden, weil die Angeklagte zur Tatzeit erst 18 beziehungsweise 19 Jahre alt war. Für den ersten Prozesstag war nur die Verlesung der Anklage geplant. Die Strafkammer hatte ursprünglich 26 weitere Verhandlungstermine bis Anfang Juni nächsten Jahres angesetzt. Ob sich das Verfahren weiter in den kommenden Sommer hinzieht, ist noch nicht bekannt.

Sehen Sie ein Video aus unserem Archiv aus dem Sommer 2020: Wer als SS-Mann auf dem Wachturm eines Konzentrationslagers stand, hat sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht. Das stellt das Landgericht Hamburg 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft fest.