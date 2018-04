Unter dem Motto "Freiheit für politische Gefangene" haben am Ostersonntag mehr als 200 Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin für ein unabhängiges Katalonien demonstriert. Außerdem forderten sie die Freilassung des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont, der sich seit einer Woche in der JVA im schleswig-holsteinsichen Neumünster sitzt. Xavi Urgell lebt in der Nähe von Barcelona. Von dort war er nach Neumünster gefahren, um Puigdemont zu unterstützen. Am Sonntag demonstrierte er in Berlin: "Wir sind hier, um zu protestieren. Wir haben uns versammelt, um einen weiteren Schrtitt in unserem Kampf für Unabhängigkeit zu unternehmen. Wir habe zweimal dafür abgestimmt, und es war klar, dass die Katalanen unabhängig sein wollen." Puigdemont war am vergangenen Sonntag nach der Einreise aus Dänemark von der deutschen Polizei festgenommen worden. Er hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen und damit gegen die Verfassung verstoßen. Darauf leitete die spanische Justiz Ermittlungen wegen Rebellion ein und ließ nach ihm fahnden. Am Wochenende wollte Puigdemont von Finnland nach Belgien zurückreisen, wo er im Exil lebte. Er wartet nun in Neumünster auf eine Entscheidung der deutschen Justiz über das spanische Auslieferungsbegehren.