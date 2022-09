Sehen Sie im Video: Blumen, Kerzen und Trauerkarten – Abschied von der Queen.









STORY: Blumen, Kerzen und Trauerkarten – am Buckingham Palace in London zeigten am Freitag Briten und Menschen aus aller Welt ihre Trauer über die verstorbene Königin Elizabeth II. „Mein ganzes Leben lang war sie da. Ich habe nie etwas anderes gekannt. Es ist ein großer Schock – für mich, für das Land. Es wird sich vieles ändern. Ein neuer König. Es wird unglaublich, wie sich die Dinge ändern werden.“ „Sie wird als eine der außergewöhnlichsten Führungsfiguren in Erinnerung bleiben in einer Zeit massiven Wandels. Sie hat uns daran erinnert, was es heißt, einen Schwur abzugeben und den ernst zu nehmen. Ich werde gerade etwas emotional, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Wir werden sie stark vermissen.“ Auch an Schloss Balmoral in Schottland, wo sich die Queen bis kurz vor ihrem Tod am Donnerstag aufhielt, zollten die Menschen ihr Respekt.

Mehr