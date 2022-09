Sehen Sie im Video: Bundeskanzler Scholz gedenkt verstorbener britischer Königin.









STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Speaker 1: Der Tod der britischen Königin Elizabeth II.k bewegt und berührt uns alle. Weltweit ist Trauer und große Anteilnahme zu spüren. Die Kerzen und Blumen vor dem Buckingham Palace in London, aber auch vor der britischen Botschaft in Berlin belegen, welchen Platz Elizabeth II. im Herzen so vieler Bürgerinnen und Bürger innehatte. Auch hier in Deutschland. Großbritannien hat seine Königin verloren, die Welt eine Jahrhundertfigur. Ihre Regentschaft erstreckte sich über mehr als 70 Jahre, eine halbe Ewigkeit. Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes - Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ihr Leben hat Elizabeth II. ganz dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk gewidmet. Ihr Pflichtbewusstsein war ebenso unerschütterlich wie legendär. Deutschland blickt voller Dankbarkeit auf die Queen, die neben vielen anderen auch dafür stand, dass sich die einstigen Kriegsgegner Großbritannien und Deutschland wieder aussöhnen konnten. Ihre zahlreichen Besuche hier bei uns waren auch wegen ihrer besonderen Präsenz und Zugewandtheit herausragende Ereignisse, die bei vielen noch in Erinnerung sind. Meine Damen und Herren, ich habe der britischen Premierministerin Liz Truss unsere Anteilnahme übermittelt. Auch Deutschland trauert um die britische Königin Queen Elizabeth. Wir wünschen Ihrem Nachfolger Charles III. Kraft, Geschick und das nötige Glück für sein neues Amt."

