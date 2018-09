Ralph Brinkhaus ist überraschend zum neuen Vorsitzenden der Unions-Fraktion im Bundestag gewählt worden. Der 50-jährige Finanz- und Haushaltspolitiker setzte sich bei der geheimen Wahl am Dienstag gegen Amtsinhaber Volker Kauder durch. Für Brinkhaus stimmten 125 Parlamentarier, für Kauder 112. Es gab zwei Enthaltungen. Nach der Abstimmung äußerte sich Brinkhaus vor den Journalisten: "Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es ganz schnell darum, wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns. Insofern ist auch gut und richtig, dass wir unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. SCHNITT. Ich habe ganz, ganz großen Respekt. Und das ist mir an dieser Stelle auch noch einmal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der langanhaltende stehende Beifall in der Fraktion für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er in der Fraktion bei uns genießt. Und das hat er sich auch wirklich ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige Tätigkeit." Kauder war der offizielle Kandidat von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie von CSU-Chef Horst Seehofer. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstützte den Baden-Württemberger. Die Abstimmung galt daher auch als Test für die Autorität der drei Spitzenpolitiker. Kauders Sturz gilt vor allem als Schwächung für Merkel. Der aus dem ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück stammende Brinkhaus hat sich als Finanz- und Haushaltsexperte der Fraktion einen Namen gemacht.