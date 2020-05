Sehen Sie im Video: Ramelow verteidigt geplante Corona-Lockerungen.









HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident Thüringen: "Schauen wir auf Thüringen, stellen wir fest, dass in neun Landkreisen und kreisfreien Städten in den letzten sieben Tagen null Infektionen stattgefunden haben. In neun Landkreisen und kreisfreien Städten eine Infektion von weniger als zehn und in vier Landkreisen deutlich unter 35. Und lediglich ein einziger Landkreis, das ist der Landkreis Greiz, liegt mit 35,6 ganz knapp über dem eigenen Alarmwert, den wir als Thüringen definiert haben. Ich habe auch nie behauptet, dass Corona jetzt nicht mehr gefährlich ist. Ich habe auch nie behauptet, dass die Menschen ihre Masken abnehmen sollen und sich küssen sollen. Ich habe einfach deutlich gemacht, wir wollen aus den Allgemeinverordnungen raus. Und ich habe versuch, zu erläutern, wenn man möchte, dass Kinder in die Schulen gehen, dann darf man nicht gleichzeitig allen anderen in der Fußgängerzone eine Situation aussetzen, dass möglicherweise die Polizei fragt, gehört ihr eigentlich zusammen. Am Ende muss ein Staat, in dem Fall ein Land und damit eine Landesregierung, sich festlegen, welchen Weg sie gehen will. Wir reden bei den Verordnungen, über die wir als Allgemeinverordnungen reden, über Notverordnung. Das sind Noteingriffe. Und diese Noteingriffe sind nur berechtigt, wenn es ein Infektionsgeschehen gibt, das auch noch halbwegs glaubwürdig einer verfassungsrechtlichen Betrachtung standhält. Und deswegen gilt die Gesamtabwägung, dass wir jetzt aufgerufen sind, aus dem Krisenmodus - und darüber habe ich am Freitag in dem Interview gesprochen - das wir aus dem Krisenmodus in den Regelmodus übergehen wollen. Sich zu schützen, ist eine hochpersönliche Aufgabe, und um wirklich mal eine ganz andere schlimme Erkrankung zu nehmen, vor HIV schützen kann man auch nur sich selbst und ganz persönlich. Da helfen weder Verbote noch Verordnungen noch andere Dinge. Und so muss es mit Sars-Cov2 auch sein Die Menschen müssen mit dieser Situation lernen zu leben."