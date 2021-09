Sind Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken nicht an Polizei und Justiz weiterleitetet worden? Der Verdacht war Anlass genug für eine Razzia in zwei Berliner Ministerien.

Razzia im Bundesfinanz- und im Bundesjustizministerium – Staatsanwaltschaft und Polizei rückten am Donnerstag zu einer Durchsuchung in den beiden Berliner Behörden aus. Hintergrund der Aktion ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt gegen Verantwortliche der beim Zoll angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) zur Geldwäschebekämpfung, wie die zuständige Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Osnabrück mitteilte. Sie ermittelt in dem Fall schon länger und durchsuchte bereits die Bundeszollverwaltung.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren bei den Razzien in der Bundeszollverwaltung Unterlagen gesichert worden, aus denen sich Erkenntnisse über eine "umfangreiche Kommunikation" zwischen der FIU und den beiden Bundesministerien ergab. "Ziel der heutigen Durchsuchungen ist es, den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären", teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen liefen dabei "in alle Richtungen".

In dem Verfahren geht es laut Staatsanwaltschaft um den Verdacht, dass die FIU von Banken eingereichte Geldwäscheverdachtsmeldungen "in Millionenhöhe" nicht an Polizei und Justiz weiterleitete. Am Anfang der seit 2020 laufenden Ermittlungen stand demnach eine verdächtige Zahlung über mehr als eine Million Euro nach Afrika aus dem Jahr 2018, bei der eine Bank einen möglichen Bezug zu Waffen- und Drogenhandel sowie Terrorismusfinanzierung sah. Die FIU leitete sie nicht weiter, so dass die Zahlung nicht unterbunden wurde.

Razzia im Finanz- und Justizministerium: In wie weit wussten Führungskräfte Bescheid?

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mitteilte, will sie auch untersuchen, ob "die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien" gegebenenfalls in Entscheidungen der FIU eingebunden waren. Zugleich gehe es bei ihren Ermittlungen auch um die Frage, "weshalb seit Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen ist". Die Auswertung der Unterlagen werde mehrere Wochen dauern.

"Das Bundesministerium der Finanzen unterstützt die Behörden selbstverständlich voll und ganz", teilte das Ressort von Minister Olaf Scholz (SPD) mit. Der zugrundeliegende Verdacht richte sich "ausdrücklich nicht gegen Beschäftige" des Ministeriums.

Auch eine Sprecherin des Justizministeriums von Christine Lambrecht (SPD) erklärte, ihr Haus kooperiere "im vollsten Umfang" mit den Ermittlern. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass sich der Verdacht nicht gegen Beschäftigte des Ministeriums richte.

Die FIU ist eine Abteilung des Zolls, der dem Finanzministerium zugeordnet ist. Die Einheit fungiert als Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung. Sie war zunächst beim Bundeskriminalamt angesiedelt, 2017 wechselte sie zum Zoll.

