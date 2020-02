HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Journalist: "Sie hatten in Ihren einleitenden Worten, Herr Merz, gesagt, dass wir ein massives Problem mit Rechtsradikalismus haben in diesem Land und es lange unterschätzt haben. Dann haben Sie aber sehr schnell über rechtsfreie Räume in Innenstädten und Grenzkontrollen gesprochen. Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Kleinkriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann?" O-TON Friedrich Merz (CDU), Kandidat für den Bundesvorsitz: "Die Antwort ist ja."