Seit Mittwoch ist Deutschland wieder im harten Lockdown. Im Bundestag stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Fragen der Abgeordneten. Hauptthema war die Coronapolitik der Regierung.

Der Bundestag startete in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in einer Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten. Bereits zum dritten Mal dieses Jahr stand sie den Parlamentariern Rede und Antwort. Im Mittelpunkt stand dabei die Coronapolitik der Bundesregierung.

Merkel begann mit einigen Sätzen zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die dieses Jahr endet. Man habe das Programm nicht so durchführen können wie geplant, so Merkel. Man habe sich aber unter anderem auf finanzielle Hilfen nach der Corona-Pandemie einigen können. "Die Europäische Union hat gezeigt, dass sie handlungsfähig ist", sagte die Kanzlerin auch mit Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeitsdebatten bezüglich Ungarn und Polen. Auch der Beschluss, den CO2-Ausstoß in der EU zu verringern, sei ein wichtiger Punkt gewesen. Beim Thema Brexit gab es "Fortschritte, aber keinen Durchbruch". Im kommenden Jahr geht die Ratspräsidentschaft an Portugal.

AfD fragt zu Russlandpolitik, Merkel für Lieferkettengesetz

Timo Chrupalla (AfD) stellte Merkel die erste Frage. Dabei ging es nicht um die Coronapolitik, sondern um die deutsch-russische Beziehung. Es bedürfe keines "Neustarts" der Beziehungen, so Merkel. Bei Nord Stream 2, der Pipeline in der Ostsee, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren soll, sei die Position der Bundesregierung unverändert. Man habe eine "sehr kontinuierliche Russlandpolitik".

Auf eine SPD-Frage zum Lieferkettengesetz antwortete Merkel, dass sie für dieses Gesetzt sei. Die Union stehe zu den diesbezüglichen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag – lehne aber darüber hinaus gehende Forderungen ab. "Ich erkundige mich fast täglich nach dem Stand der Gespräche." Unternehmen sollen den Gesetzesplänen zufolge künftig verpflichtend dafür sorgen, dass Menschenrechte und ökologische Mindeststandards eingehalten werden – weltweit, also entlang der gesamten Lieferkette.

Erst die dritte Frage in Richtung der Kanzlerin drehte sich um das Thema Corona, genauer gesagt die kostenlosen FFP-2-Masken für Risikogruppen. Auf die Frage, ob es nicht besser wäre, diese zu verschicken, statt in Apotheken zu verteilen, antwortete Merkel, dass dies ab Januar in einem zweiten Schritt geschehen werde.

Merkel: "Wollen keine Vermögensabgabe"

"Wer soll die Pandemie-Rechnung bezahlen?", war die Frage der Linken-Politikerin Gesine Lötzsch. "Die Kernaufgabe heißt: Wie schaffen wir Wachstum? Denn über Wachstum können wir auch Mehreinnahmen generieren. Das wird die Strategie sein", so Merkel. Man habe aber keine Einschnitte bei sozialen Leistungen geplant. Allerdings sei auch keine Vermögensabgabe von Spitzenverdienern und Wohlhabenden zur Finanzierung der Pandemie-Kosten geplant. "Wir wollen keine Vermögensabgabe." Zu den finanziellen Hilfen für vom Lockdown betroffenen Unternehmen sagte Merkel, dass ab Januar die Überbrückungshilfe III für alle gelte. Wer im Dezember einen Umsatzeinbruch von mehr als 40 Prozent habe, habe auch nach dieser Überbrückungshilfe Anspruch auf die November- und Dezember-Hilfe.

Der AfD-Abgeordnete Uwe Witt stellte eine Frage zu Impfstoffen und die Aufklärung der Bevölkerung zu den Impfstoffen. Man habe bei sechs Herstellern Impfstoffe gebucht, davon seien drei mRNA-Impfstoffe, so Merkel. Das tragen von Masken sei aber noch weiter notwendig, da noch nicht abschließend geklärt sei, wie sich das Virus trotz Impfung weiter ausbreitet. Erst bei einer ausreichenden Immunisierung der Menschen könnten Masken bald der Vergangenheit angehören. Merkel betonte erneut, dass es keine Impfpflicht geben werde.

Neben Corona und der Strategie der Regierung waren auch unter anderem der Fall Wirecard, LGBTQI-Rechte im Grundgesetz und der Mindestlohn Thema der Regierungsbefragung.

Der stern verfolgt die Regierungsbefragung