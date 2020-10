Zu den neuen harten Corona-Beschränkungen gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Anschließend wird das Parlament über die Beschlüsse debattieren. Verfolgen Sie Rede und Debatte im stern-Liveblog.

Es verspricht, ein lebhafter Tag im deutschen Bundestag zu werden. Nach den neuerlich harten Corona-Beschränkungen, die die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch beschlossen haben, will Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag die Corona-Politik der Bundesregierung erläutern. Die Regierungserklärung ist die dritte seit Beginn der Pandemie. Im Anschluss an die etwa 20-minütige Rede ist eine anderthalbstündige Debatte geplant.

Bund und Länder einigten sich am Mittwoch darauf, die zweite Corona-Infektionswelle mit strengen Kontaktbeschränkungen für die Bürger und einem weitgehenden Herunterfahren aller Freizeitaktivitäten zu brechen. Auf diese Weise soll eine unkontrollierbare Ausbreitung der Epidemie verhindert werden. Die Maßnahmen sollen bereits ab dem kommenden Montag (2. November) gelten und bis Ende November dauern.

Schon seit einiger Zeit kritisieren die Abgeordneten, dass die Eingriffe in die Freizügigkeit der Bürger ohne Debatte im Bundestag beschlossen werden. Am Mittwoch kritisierte FDP-Chef Christian Lindner bereits, das Land werde "in ein künstliches Koma versetzt". Die Beschlüsse seien nicht verhältnismäßig. Dem Parlament steht eine kontroverse Debatte bevor.

Live Blog Regierungserklärung und Debatte zu den Corona-Beschränkungen 1