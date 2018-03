Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Gerade in diesen Tagen erleben wir grauenhaftes Tun durch Bombardements, zum Beispiel in Ost-Ghuta. Wir verurteilen diese Bombardements, zum Beispiel von einer Schule, auf das Schärfste, das Regime von Assad aber auch Russland, das dem zuzieht. [APPLAUS] Und lassen Sie mich in diesem Zusammenhang sagen: Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo Tausende und Abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen. Auch das verurteilen wir auf das Schärfste." "Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das, was wir uns für die Verbesserung der Lebensbedingungen in unserem Land vorgenommen haben, wird letztlich nur gelingen, wenn noch mehr Menschen Arbeit haben als heute. Deshalb wollen wir bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung erreichen Das bedeutet aber, dass wir uns mit großer Ernsthaftigkeit um die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes kümmern. Denn die Wirtschaft schafft die Arbeitsplätze, die wir brauchen." "Es ist nicht garantiert, dass wir in fünf oder zehn Jahren wirtschaftlich so gut dastehen wie heute. [APPLAUS] Und Fehler in einzelnen Branchen können sich sehr schnell zu systemischen Problemen entwickeln. Und wie schnell das gehen kann, sehen wir beim Diesel-Thema. Deshalb wird sich die Bundesregierung als eine der ersten Amtshandlungen mit der Zukunft des Dieselantriebs befassen. Saubere Luft, intelligente innerstädtische Verkehrssysteme und Nutzung individueller Mobilität müssen in Einklang gebracht werden. Und zwar so, dass Arbeitsplätze nicht in Gefahr geraten, die Käufer von Diesel-Autos nicht die Dummen sind und wir trotzdem Luft und Klima schützen." "Wenn Daten der Rohstoff der Zukunft sind, dann entscheidet die Souveränität des Menschen über diese Daten und damit auch über die Frage des Eigentums und damit der Teilhabe jedes Einzelnen. Wird der Einzelne auf neue Weise ausgebeutet, weil die Daten privaten Monopolen oder Staaten gehören? Oder schaffen wir es, ein faires System des Dateneigentums zu schaffen? Diese Fragen sind Herausforderung und Chance - nicht nur in Deutschland, sondern für die Europäische Union insgesamt. Und die Frage dessen, was uns in diesen Tagen mit Facebook beschäftigt, und was da passiert ist mit den Daten, ist ja nur ein Ausschnitt aus der gesamten Frage und deshalb hat Europa, deshalb hat Deutschland mit der Erfahrung der sozialen Marktwirtschaft, die einmalige Chance hier wieder ein gerechtes, den Menschen in den Mittelpunkt stellendes System der Teilhabe an der Souveränität der Daten zu schaffen. Aber dafür haben wir noch einen weiten Weg zu gehen." "Die Bundesregierung ist überzeugt, dass Abschottung zum Schluss allen schadet. Und deshalb werden wir uns in den anstehenden Diskussionen - derzeit auch gerade mit der amerikanischen Administration - natürlich weiter für Gespräche einsetzen. Notfalls aber auch unmissverständliche Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das wird auch ein Thema auf dem kommenden Europäischen Rat sein."