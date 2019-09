Schaulaufen der Kandidaten für den SPD-Vorsitz. In Saarbrücken hat am Mittwoch die Vorstellungsrunde der Kandidaten begonnen, die sich das schwierige Amt zutrauen. Für den Mitgliederentscheid der SPD über den Parteivorsitz treten sieben gemischte Doppel und ein einzelner Kandidat an. Um kandidieren zu können, mussten die Berwerber die Unterstützung durch mindestens einen Landesverband, einen Bezirk oder fünf Unterbezirke nachweisen. Auf 23 Regionalversammlungen werden sich die Kandidaten in den kommenden Wochen einen innerparteilichen Wahlkampf um die Parteispitze liefern. Die letzte dieser Veranstaltungen wird am 12. Oktober in München sein. Die Regionalversammlung am Mittwochabend war gut besucht. Nacheinander hatten die Berwerber die Gelegenheit, sich vorzustellen. Prominentester Kandidat ist sicherlich Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er tritt gemeinsam mit der früheren Generalsekretärin der Brandenburger SPD, Klara Geywitz an. "Olaf Scholz und ich sind beides regierungserfahrene Sozialdemokraten. Wir stehen für Gestaltung. Wir wollen die Probleme in unserem Land lösen und davon gibt es einige." "Meine feste Überzeugung ist, dass unser Land ein bisschen auseinanderdriftet. Man sieht, dass es nicht nur bei uns so ist, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt. Trump wird Präsident der USA, die Briten verlassen die Europäische Union und die Sozialdemokratie muss stark sein, damit die Gesellschaft zusammenhält. Das ist die wichtige Aufgabe für die Zukunft." Während Scholz und Geywitz die Regierung mit der Union in Berlin fortsetzen wollen, gibt es unter den Bewerbern für den SPD-Vorsitz auch viele, die raus wollen aus der Groko. Zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Chefökonom der Gewerkschaft Verdi Dierk Hirschel. "Wir haben unsere Inhalte nicht korrigieren müssen. Wir haben im Kampf gegen die Große Koalition mit vielen Argumenten gemeinsam gemeinsam da auch Position bezogen und ich glaube, dass es im Moment darauf ankommt die Inhalte mit glaubwürdigen Personen zu hinterlegen. Das ist unser Thema." Vom 14. bis 25. Oktober stimmen die etwa 430.000 SPD-Mitglieder per Post oder online ab. Das Ergebnis wird am 26. Oktober mitgeteilt. Das letzte Wort wird der SPD-Bundesparteitag haben, der vom 6. bis 8. Dezember in Berlin tagen soll.