"Ä" – mehr stand nicht in einem Tweet von Reiner Haseloff. User diskutierten, was sich dahinter verbergen könnte, schnell wurde es auch politisch. Dabei war dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt nur ein kleiner Fehler unterlaufen.

"Hier twittert der Ministerpräsident persönlich", heißt es in der Beschreibung des Twitter-Accounts von Reiner Haseloff. Auf dem Kurznachrichtendienst legt der Landeschef von Sachsen-Anhalt noch selbst Hand an und twittert über politische Themen in seinem Bundesland, seine Termine sowie seit einem Jahr natürlich vornehmlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Doch am frühen Donnerstagabend ging dabei etwas schief.

Es war nur ein Buchstabe, den Haseloff um 18.29 Uhr über seinen Kanal sendete: "Ä". Was das zu bedeuten hatte, blieb unklar – und rief natürlich sofort viele User auf den Plan, die (meist mit einem Augenzwinkern) über den Sinn hinter diesem Tweet spekulierten oder ihn gleich als Vorlage für einen politische Spitze gegen den CDU-Politiker nutzten.

Was steckte hinter dem Tweet von Reiner Haseloff?

"Definitiv sein bestes Buch", antwortete ein User mit Verweis auf den Kolumnen-Band "Ä" des "Titanic"-Satirikers Max Goldt. Andere vermuteten, dass sich Haseloff damit als Fan der Band Die Ärzte outen wollte. Ein User meinte, Haseloff wollte damit die Aussprache seines Namens korrigieren – zu "Häseloff".

Und natürlich durfte auch unter einem solchen Tweet die politische Rivalität nicht zu kurz kommen. "Wenn das die neue Corona-Strategie der #CDU ist, ist es eine klare Verbesserung", schrieb ein Nutzer und fuhr damit mehr als 2000 Likes ein. "Das war die Ä-hrenerklärung", scherzte die SPD-Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbaur. Damit spielte sie auf die aktuellen Korruptionsfälle in der Unionsfraktion im Bundestag an.

"Ein zufällig abgesandter einzelner Buchstabe"

Für Haseloff, dessen Twitter-Account schon seit Anfang 2010 besteht – damals war der heute 67-Jährige noch Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt –, war der rätselhafte Ein-Buchstaben-Tweet ein durchschlagender Erfolg. Noch nie fanden die Social-Media-Aktivitäten des Ministerpräsidenten so viel Resonanz. Bis zum Freitagvormittag kam sein Tweet auf 2500 Retweets und 12.000 Likes.

Einen tieferen Sinn hatte das "Ä" allerdings offenbar nicht. Dazu äußerte sich Haseloff schon eine halbe Stunde später – natürlich ebenfalls via Twitter: "Was ein zufällig abgesandter einzelner Buchstabe doch für interessante Reaktionen erzeugt."

