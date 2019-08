Lars Klingbeil? Katarina Barley? Kevin Kühnert? Oder Heiko Maas? Nein, ausgerechnet aus der SPD-Führung hat bisher niemand seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt – das sorgt bei den Genossinnen und Genossen mitunter für Fragezeichen. Oder wollen die Oberen gerufen werden? Dazu später mehr.

Bislang haben vier Teams und zwei Einzelbewerber ihre Kandidatur erklärt. Sie wollen die (vielleicht unliebsame) Nachfolge von Andrea Nahles antreten, die mangels Rückhalt in der Partei ihren Rücktritt einreichte, und den (Wahl-)Kampf um das "schönste Amt neben dem Papst" (Franz Müntefering) startete. Das Rennen ist eröffnet: Wer will, wer wird's? Der stern stellt die Kandidaten vor.

Gesine Schwan und Ralf Stegner

Sicherlich das bisher bekannteste Bewerberduo. Gesine Schwan, 76, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Ralf Stegner, 59, SPD-Parteivize, könnte man als Überzeugungstäter bezeichnen – oder als unbelehrbar? Beide haben schon herbe Niederlagen einstecken müssen: Schwan fiel bereits zwei Mal als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin durch, Stegner verlor Wahlen als Spitzenkandidat. Beide konnte das nicht stoppen. Nun wollen sie die SPD wieder aufrichten – ausgerechnet, meint manch ein Kritiker. Oder gerade deshalb? An Erfahrung mangelt es Schwan (auch Politikwissenschaftlerin, Ex-Universitätspräsidentin, Mitgründerin einer Hochschule) und Stegner (seit 2003 in der ersten Reihe der Landespolitik in Schleswig-Holstein; als Finanzminister, Innenminister, als Landespartei- und Fraktionschef) jedenfalls nicht.

Ziele haben sie bisher nicht formuliert – am Freitag will das Duo vor die Presse treten. Könnte spannend werden. Schwan und Stegner stehen vielleicht nicht unbedingt für den Aufbruch, den sich viele in der SPD wohl wünschen. Aber der Parteilinke und die "Grand Dame der SPD" könnten sich im bisherigen Bewerberfeld zumindest als sichere Bank erweisen: Ihre Positionen und Werte sind hinreichend bekannt.

Ihre Erfolgschancen: Stegner und Schwan sind für viele keine Unbekannten, sind rhetorisch stark, oftmals polarisierend – schon jetzt reiben sich viele Genossen und Politiker anderer Parteien an dem Duo. Das kann auch ihre Schwachstelle sein: Ein dynamisches Duo aus der ersten Reihe, das weniger streitbar ist, könnte ihnen den Rang ablaufen (muss allerdings erst einmal auf den Plan treten). Schwan und Stegner sind schon lange dabei, ein Neuanfang stellen sie nicht unbedingt dar. Zudem wird Kritik laut, dass sich SPD-Spitzenpolitiker nicht aus der Deckung trauen. Stegner und Schwan haben es getan, aber womöglich zu spät. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil machte klar, dass seine Stimme nicht an das Duo gehen werde. Wohlgemerkt: Ihre gemeinsame Kandidatur haben Stegner und Schwan bisher nicht einmal offiziell kommuniziert. Sie dürften es schwer haben.

Christina Kampmann und Michael Roth

Eines kann man Christina Kampmann, 39, und Michael Roth, 48, definitiv nicht vorwerfen: dass sie gezögert hätten. Seit dem 1. Juli ist das Rennen um den SPD-Parteivorsitz eröffnet, zwei Tage später setzten sie sich als erstes Bewerberduo an die Spitze der Kandidatensuche. Der Europa-Staatsminister und die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete preschen vor – und müssen es womöglich auch: Beiden fehlt es an bundesweiter Bekanntheit, in den Augen einiger Kritiker auch an vorzeigbaren Erfolgen und Erfahrung. Überzeugung und Authentizität zu vermitteln, ist für dieses Duo daher entscheidend. Und so arbeiten Kampmann und Roth an ihrer Erzählung – in Interviews, in Gastbeiträgen und öffentlichen Debattenbeiträgen zur Zukunft ihrer Partei. Auf den Abschiedsbrief einer stern-Autorin, die nach Jahren der Treue nicht mehr die SPD wählen will, antwortete das Duo in einem offenen Brief: "Bitte geben Sie der SPD noch eine Chance. Sie ist es wert." Warum, das will das Gespann unter Beweis stellen.

Ihre Ansprüche legten Kampmann und Roth ihrer Kandidatur quasi bei. "Wir wollen eine SPD, die mitten im Leben steht und auf der Höhe der Zeit ist", schreiben die beiden in einem an die SPD-Mitglieder gerichteten Bewerbungsschreiben. Sie fordern darin etwa, die Partei müsse beim Thema Klimaschutz "lauter und unbequemer" werden. Auch bei den Parteistrukturen sollte die SPD einen Aufbruch wagen. Mindestens ein Drittel des Parteivorstands solle künftig aus der Kommunalpolitik kommen. Bei Wahlen soll nach ihren Vorstellungen jeder fünfte Listenplatz Menschen ohne Parteibuch offen stehen.

Ihre Erfolgschancen: Sind nicht zu unterschätzen. Zwar gehören weder Kampmann noch Roth zu den SPD-Schwergewichten, ihr (vergleichsweise) früher Eintritt ins Bewerberfeld trifft allerdings auf Zuspruch. Nach dem Motto: Da sind zwei, die Interesse an der Aufgabe haben – so unliebsam sie in jüngster Vergangenheit auch dahergekommen sein mag. Doch das Duo, das eher links steht, fehlt eben eine Erzählung. Große Impulse der beiden sind vielen nicht in Erinnerung. Und unstreitbar sind Kampmann, die "wandelnde Ich-AG", und Roth, der einerseits die SPD kritisiert und andererseits die Dauerkritik an der SPD kritisiert, auch nicht. Aber sie sind um die Kommunikation ihrer Ziele und Vorhaben bemüht, wirken dabei überzeugt von der Sache und authentisch. Dass sie mit den bundespolitischen Baustellen der SPD bisher wenig am Hut hatten, könnte dabei von Vorteil sein.

Karl Lauterbach und Nina Scheer

Der Mann mit der Fliege und die Frau mit ... ja, mit was eigentlich? Nina Scheer, 47, sitzt seit 2013 für den SPD-Landesverband Schleswig-Holstein im Bundestag, ist dort stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Arbeitet eher unauffällig im Hintergrund. Warum sie nun an die Spitze will? "Unsere Politik muss wieder schlicht nichts anderes als sozialdemokratisch sein und darf nicht immerfort für einen hohen Preis dem Pragmatismus bis zur Selbstverleugnung ausgeliefert werden", schrieb das Duo in ihrem Bewerbungsschreiben. Karl Lauterbach dagegen gehört schon seit fast 15 Jahren zum Inventar der Bundespolitik. Die Themen des 56-jährigen Mediziners: Gesundheit, Gesundheit und Gesundheit. Beide, Scheer und Lauterbach, werden dem linken Parteiflügel zugerechnet. Scheer war strikt gegen die Große Koalition, Lauterbach zunächst dafür. "Heute sind wir uns einig: die Große Koalition verschleppt die Grundsatzentscheidung über zukunftsgewandte, nachhaltige Politik in Deutschland und für Europa", erklärten sie im Juli. Zum Verbleib im Regierungsbündnis sollten die Mitglieder befragt werden. Ihre Steckenpferde, die Sozial- und die Umweltpolitik, wollen Lauterbach und Scheer, einen höheren Stellenwert in der Partei einräumen.

Ihre Erfolgschancen: Eher gering. Es dürfte an Rückhalt konservativerer Kreise in der SPD mangeln. Auch verspricht das Duo trotz aller Kompetenz nicht unbedingt das, was unter Erneuerung der Partei zu verstehen ist.

Simone Lange und Alexander Ahrens

Sie wollte es schon einmal wissen, er drängt zum ersten Mal ins Willy-Brandt-Haus. Simone Lange, 42, Oberbürgermeisterin von Flensburg, trat bereits 2017 für den SPD-Parteivorsitz an und erhielt seinerzeit 28 Prozent der Stimmen auf dem Parteitag. Der 53-jährige Alexander Ahrens ist Langes Amtskollege aus dem sächsischen Bautzen. Beide stehen für das, was man gemeinhin als Parteibasis bezeichnet: Kommunalpolitiker, die ihr Ohr an den Ortsvereinen und Kreisverbänden haben. Ob sie da auch ihre Skepsis gegen die Große Koalition herhaben? Jedenfalls wollen Lange und Ahrens lieber heute als morgen raus aus dem Bündnis. Die GroKo schade der SPD und sie schade dem Land, weil sie die wichtigen Zukunftsthemen nicht angehe, sagte etwa die frühere Kriminalbeamtin Lange kürzlich im ZDF: Klima, soziale Gerechtigkeit, Demokratie. Sie seien nicht rechts, nicht links, sondern vernünftig, ist der Tenor des Duos. "Wir wissen, was die Menschen umtreibt, wir wissen aber auch, was die Menschen antreibt, und diese Erfahrungsebene ist uns beiden sehr wichtig, weswegen wir gesagt haben, wir beabsichtigen nicht, im Falle einer erfolgreichen Wahl auf dem Raumschiff Berlin anzuheuern, sondern wir wollen unsere Posten als Oberbürgermeister beibehalten", sagte Jurist Ahrens im Deutschlandfunk. Lange verwies darauf, dass die SPD in den vergangenen 15 Jahren viele Mitglieder verloren habe. "Ich möchte gerne diese Menschen um Verzeihung bitten und zurückgewinnen", kündigte sie an. Als SPD-Chefin wolle sie "neue Modelle" in der Politik anbieten. "Wir wollen Politik für alle Menschen dieses Landes machen und nicht nur für eine bestimmte Gruppe", kündigte sie an. Beide wollen mit Authentizität punkten. Bei öffentlichen Auftritten geben sie auch mal Schwächen oder Unkenntnis zu, Politikersprech ist (noch?) kaum zu hören.

Ihre Erfolgschancen: Die klare Konzentration auf die Belange der Basis mag für viele geschundene Seelen in der Partei wie ein Hoffnungsschimmer wirken. Ahrens und Lange geht es um die Rettung der SPD, Regierungsverantwortung streben sie nach eigenen Angaben nicht an. Machen sie die Sozialdemokraten damit nicht zu klein? Für viele Mitglieder der Partei, die sich gerne staatstragend gibt, könnte das eher abschreckend wirken – oder doch befreiend? Das Duo könnte einen Überraschungserfolg landen.

Die Frage nach der ersten Reihe

Zudem kündigte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, seine Kandidatur an. Auch der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow hatte mitgeteilt, dass er sich bewerben wolle. Ihre Bemühungen dürften aber wenig Chancen auf Erfolg haben: Der Wunsch nach einer Doppelspitze in der SPD scheint zu groß. Das macht es einigen Genossen mitunter schwer, wie "Spiegel Online" berichtete. Demnach wollen viele Männer den Posten – doch sie finden keine Frau für die gewünschte Teambewerbung.

Auch vor diesem Hintergrund muss sich die kommissarische SPD-Spitze fragen, ob ihr Bewerbungsverfahren aufgeht. Zwei Monate beschäftigt sich die SPD allein mit dem Bewerbungsverfahren, obwohl bedeutende Landtagswahlen in Ostdeutschland kurz bevorstehen. Und ausgerechnet die allererste Reihe der SPD-Führung zaudert, Verantwortung zu übernehmen – trotz oder aufgrund der langen Bewerbungsphase. "Die Kandidatensuche könnte zum endgültigen Kollaps der SPD führen", meint die "Süddeutsche Zeitung".

Was meinen Sie: Welches Duo soll's machen?

Der Fahrplan zum neuen SPD-Führungsduo

Die neue Parteiführung soll von den rund 438.000 Mitgliedern per Brief oder online gekürt und dann Anfang Dezember vom Parteitag gewählt werden. Erstmals können sich auch Teams um den Vorsitz bewerben. Aber auch Einzelkandidaturen sind möglich.

Nach dem Beschluss des Parteivorstands ist eine Bewerbungsfrist bis zum 1. September vorgesehen. Um antreten zu können, muss ein Kandidat die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nachweisen. Die Bewerber sollen sich dann auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen deutschlandweit vorstellen.

Danach sollen die SPD-Mitglieder abstimmen, das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. Sollte kein Team oder Einzelbewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, solle es einen zweiten Mitgliederentscheid quasi als Stichwahl geben. Den Gewinner werde der Vorstand beim Parteitag am 6. bis 8. Dezember vorschlagen, der die neue Führung dann offiziell wählen muss.

Quellen: SPD, "Spiegel Online", "Süddeutsche Zeitung I", "Süddeutsche Zeitung" II, ZDF, Deutschlandfunk, Nachrichtenagenturen DPA und AFP