von Nico Fried Ex-Fraktionschef Rezzo Schlauch im stern-Interview über Fehler der Grünen, maßlose Liberale und den Wutbürger Markus Söder.

Herr Schlauch, sie waren Fraktionschef, als die Grünen von 1998 an das erste Mal im Bund regierten. Nach einem Jahr haben Sie damals selbstkritisch davon gesprochen, dass der Rollenwechsel aus der Opposition noch nicht gelungen sei. Wie schwer ist dieser Rollenwechsel?

Regieren, das ist eine völlig andere Kultur. In der Opposition muss ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und kann mit meinen Meinungen ungefiltert die Menschheit beglücken. Bei uns war das 1998 ein harter Schnitt, aber in der Rückschau bin ich nicht mehr so kritisch wie damals. Die SPD hatte 16 Jahre nicht regiert, wir noch nie. Gemessen daran, ist Rot-Grün der Wechsel eigentlich ganz gut geglückt, erst recht, wenn man es mit heute vergleicht.