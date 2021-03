"Wir wollen Rheinland-Pfalz in eine klimaneutrale Zukunft führen. Da haben wir viel vor, und unsere Themen sind ein konsequenter Klimaschutz, Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Mobilitätswende, mehr ÖPNV, Busse und Bahnen, Fahrrad, Verkehr stärken, aber auch soziale Gerechtigkeit, vor allem im Bildungssystem. Corona hat leider dazu geführt, dass einige Kinder ins Hintertreffen geraten sind, hier brauchen wir dringend mehr Förderung, um das wieder aufzuholen." Das waren die Kernthemen von Anne Spiegels Wahlkampf, Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am Sonntag. Für sogenannte Farbspielchen, wie sie selbst sagt, sei jetzt nicht die Zeit. Mit wem die Grünen koalieren oder nicht, darüber macht sie sich aktuell keine Gedanken. "Wir besinnen uns auf unsere Themen und wir machen einen selbstbewussten, eigenständigen Grünen Wahlkampf und fokussieren uns ganz auf unsere Themen. Unser Ziel ist, drittstärkste Kraft zu werden.! Die 40-Jährige hat Regierungserfahrung. In der amtierenden Landeskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist Spiegel Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Neben ihrem Amt musste sie in den letzten Wochen und Monaten zudem einen pandemiegerechten Wahlkampf führen. "Es war auf jeden Fall anders. Wir haben viel auf digitale Formate gesetzt, viele Termine draußen mit den üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen mit wenigen Menschen, und das Zwischenmenschliche fällt weg, was man sonst von großen Veranstaltungen kennt oder auch von den Infoständen vor Ort. Es sind schon sehr andere Bedingungen, aber sie gelten ja für alle Parteien, und ich glaube, jeder versucht das Beste aus der Situation zu machen." Rund eine Woche vor der Wahl tourt Spiegel nun durch Teile des Landes, um sich und ihre grünen Themen vorzustellen. Neben Ausflügen raus in die Natur, steht auch das Coronavirus als Thema im Terminkalender. Ein Stopp war kürzlich bei einem Ehepaar in Landau, das sich gegen das Virus hat impfen lassen. Bei einer Tasse Kaffee plaudern sie über das Erlebte und Corona. Mit Blick auf die Beschaffung von Schnelltests sagt Spiegel: "Also ich glaube, es war richtig, dass wir als Rheinland-Pfalz auch frühzeitig gesagt haben, wir möchten unabhängig vom Bund hier in die Beschaffung gehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so zufrieden mit dem letzten MPK-Beschluss, weil man im Grunde eine Öffnungsperspektive richtigerweise in den Raum stellt, aber man macht den zweiten Schritt vorm ersten. Es hätte dringend auch eine Teststrategie bedarft." Laut aktuellen Umfragen liegen CDU und SPD gleichauf bei ca. 30 Prozent, die Grünen bei etwa 12, AfD bei 10, FDP bei 6 und die Linken bei rund 3 Prozent.