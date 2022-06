Sehen Sie im Video: "Gas ist von nun an ein knappes Gut", sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck.









STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER ROBERT HABECK (DIE GRÜNEN) "Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen. Dennoch - und das zwingt uns zu diesem Schritt heute - darf die aktuelle Lage und nicht in einer falschen Sicherheit wägen."

