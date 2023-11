Mit seinem Video scheint Robert Habeck in zehn Minuten ein innenpolitisches Kunststück gelungen zu sein – er liefert einen moralischen Kompass, nach dem viele in Deutschland lechzen. Vor Journalisten sprach er nun über seine Motivation.

Das Video des Bundeswirtschaftsministers und Vize-Kanzlers Habeck ist in aller Munde. In seiner knapp zehnminütigen Rede prangert Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland von links bis rechts an und begründet in nachvollziehbaren Worten, wieso Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist, und was das eigentlich bedeutet.

Auf X (vormals Twitter) kursiert nun ein Clip, in dem der Minister während seines Aufenthalts in Großbritannien am Donnerstag vor Journalisten spricht. Auf die Frage, warum er das Video aufgenommen habe, kommt er auf seine eigene politische Identität zu sprechen. Die sei dadurch geprägt, dass er sich "mit der Geschichte Deutschlands und dem, was aus der Geschichte geworden ist, immer wieder beschäftigt" habe.

Robert Habeck: Rede war Teamarbeit

Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober seien für ihn viele Themen auch auf ungesunde Weise vermischt worden. Das äußerte sich nicht nur in den antisemitischen Demonstrationen in Deutschland, die Habeck in dem Video heftig kritisiert hatte. Hier hatte er deutliche Konsequenzen gefordert.

Auch bei seiner Reise in die Türkei hat er offenbar eine Differenziertheit vermisst. So sei ihm aufgefallen, "dass auch dort aus meiner Sicht vieles miteinander vermischt oder nicht gesehen wird".

In wenigen Tagen sei nun der Text entstanden, den er erst selbst geschrieben habe, und dann in Abstimmung mit seinem Team verbessert habe, sagte Habeck vor der Presse. Er habe mit "klugen Leuten" darüber gesprochen, die ihre Sicht eingestreut hätten.

Das vorliegende Video ist bereits das zweite Statement des Vizekanzlers seit dem Hamas-Überfall. Auch aus der Opposition wurde Habeck für seine deutliche Haltung gelobt. Dennoch kritisierten einige Nutzer in den sozialen Netzwerken, eine solche Rede hätte von Bundeskanzler Olaf Scholz kommen müssen. Habeck selbst sagte dazu, es könne nicht genug Beiträge gegen Antisemitismus geben: "Das macht der Bundeskanzler auf seine Art, in seinen Formaten, sehr großartig."

Weitere Quellen: X