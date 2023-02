Minister in der Passkontrolle: Bei seinem Washington-Besuch musste sich Robert Habeck an der Pforte ausweisen.

von Jan Rosenkranz Als Grüner freut sich Robert Habeck natürlich darüber, dass die USA endlich massiv in den ökologischen Umbau investierten. Als Wirtschaftsminister muss er in Washington dafür sorgen, dass die europäische Industrie dabei nicht zu kurz kommt.

Mark Twain hat das Eisenhower Executive Office Building angeblich mal das hässlichste Gebäude Amerikas genannt. Das muss nicht stimmen, auch wenn der graue Säulen-Bau gleich neben dem Weißen Haus tatsächlich nicht sonderlich einladend wirkt. Man kommt zudem nur schwer hinein, sogar dann, wenn man als Minister befreundeter Nationen angemeldet vor der Tür steht. Und so müssen Robert Habeck und Bruno Le Maire, die beiden Wirtschaftsminister aus Berlin und Paris auch erst mal ihre Pässe vorzeigen. Erst an der Pforte, dann noch mal am Fenster eines grauen Empfangsflachbaus.

Jetzt stehen sie da mit ihren Pässen

Man kann dieses Bild, dass die beiden Männer an diesem kalten Dienstagvormittag in Washington abgeben, in gewisser Weise als Symbol für ihre Mission nehmen. Sie sind schließlich gekommen, "um die Interessen der europäischen Industrie zu verteidigen und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen" – so hatte es Bruno Le Maire eben noch vorn auf dem Trottoir in die Kameras und Mikrofone der Journalisten gesprochen. Und Habeck hatte sekundiert, dass man in den Gesprächen mit US-Finanzministerin Janet Yellen, mit der Handelsbeauftragten Katherine Tai und Wirtschaftsministerin Gina Raimondo die Chancen "für eine grüne Brücke über den Atlantik" ausloten wolle. Jetzt stehen sie erst mal da mit ihren Pässen.

370 Milliarden Euro will die US-Regierung in den kommenden Jahren für den Aufbau klimafreundlicher Technologien ausgeben. So sieht es der "Inflation Reduction Act" vor. Mit den ungedeckelten Steuervorteilen will US-Präsident Joe Biden nicht nur die heimische Wirtschaft päppeln, er will sie auf "grün" trimmen.

Gut für das Klima, gut für's Geschäft

An sich eine feine Sache, findet auch Habeck, ein weltweites Signal des Aufbruchs. Gut für das Klima, gut für's Geschäft. "Das war lange erwünscht gewesen und nun passiert es auch endlich. Das ist gut", findet er. "Es ist aber wichtig, dass dies im freundschaftlichen, fairen Wettbewerb geschieht." Und was die Fairness angeht, sind in Europa die Sorgen vor Bidens Klima-Wumms erheblich: Es geben in diesem Programm "ein paar kritische Punkte", über die man reden müsse, hatte Habeck vorher gesagt.

Was der Deutsche konkret meint: "eine Bevorzugung von in Amerika produzierenden Unternehmen." Die in Aussicht gestellten Hilfen sind teils daran gekoppelt, dass die grünen Produkte in den Vereinigten Staaten gefertigt werden. Auf der anderen Seite des Atlantiks befürchtet man darum nicht nur eine Verzerrung des Wettbewerbs, man fürchtet auch, dass Firmen nun Werke, Investitionen und damit auch Arbeitsplätze aus der EU verstärkt in die USA verlagern werden.

Man könnte es das Habeck-Dilemma nennen.

Erst China, dann Amerika, auch die EU – auf der ganzen Welt wird inzwischen mit Milliarden-Subventionen um die Hersteller von Batteriezellen, Solarpaneelen, Windkraftanlagen und Halbleitern gebuhlt. Geht das nur gegeneinander oder vielleicht auch gemeinsam? Oder um es ein bisschen dramatischer zu formulieren: Zieht da sogar ein neuer Subventions- und Handelskrieg zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auf?

Wackelt das Batteriewerk in Heide?

"Wir sind davon überzeugt, dass es Platz für eine grüne Industrie in Europa und in Amerika gibt", sagt Habecks Amtskollege Bruno Le Maire. Doch dass die Sorgen auf europäischer Seite nicht nur theoretischer Natur sind, weiß Habeck natürlich längst selbst. Erst in der vergangenen Woche hat er es in Stockholm wieder erlebt. Der Vizekanzler war nach Schweden gereist, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, um die gemeinsame europäische Position abzustimmen. Nebenbei klopfte er beim dort beheimateten Unternehmen Northvolt an. Der Batteriehersteller hatte im vergangenen Jahr angekündigt, im schleswig-holsteinischen Heide ein neues Werk zu errichten. Doch seit US-Präsident Biden mit seinen grünen Milliarden winkt, wackelt das sicher geglaubte Investment wieder bedenklich. Verzögerungen gebe es inzwischen auch bei Teslas geplanter Batteriefabrik in Brandenburg, und der Chiphersteller Intel, der bei Magdeburg ein riesiges Europa-Werk bauen will, hat sich offenbar auch schon nach weiteren Subventionen aus Deutschland oder Europa erkundigt.

Ginge es nach Habeck würde man weniger über Konkurrenz und mehr über Kooperation sprechen: über die grüne Brücke über den Atlantik, gemeinsame grüne Leitmärkte, eine Allianz zur Versorgung mit kritischen Rostoffen. Immerhin für Elektroautos habe man schon ein akzeptiertes Schlupfloch gefunden: Leasingautos fallen nämlich nicht unter die "Produce in America"-Regel. Und da in den USA deutlich mehr als die Hälfte aller Neuwagen geleast werden, "ist das Problem damit also auch schon deutlich mehr als zur Hälfte gelöst", findet Habeck. Es gelte nun auch für andere Branchen solche Lösungen zu finden.

Kanzler Olaf Scholz sprach jüngst sogar davon, dass die Vereinigten Staaten alle EU-Länder so behandeln müssten wie Kanada oder Mexiko, aber mit denen unterhalten die USA eben Freihandelsabkommen. Das dürfte sich freilich als illusorisch erweisen. So ganz ohne protektionistische Hintergedanken haben die "America first"-Republikaner schließlich nicht dem Klimapaket des demokratischen Präsidenten zugestimmt.

Auch darum haben Habeck und seine Leute diese Reise zum Erkundungstrip im Auftrag Europas deklariert – Erwartungsmanagement, natürlich, denn tatsächlich sind den Einflussmöglichkeiten Habecks auf die US-Politik, freundlich formuliert, enge Grenzen gesetzt. Niemand in den USA hegt die Absicht, den "Inflation Redcation Act" wieder zu öffnen, ein anderes, gar besseres Gesetz wäre mit diesem Kongress ohnehin nicht zu bekommen. Man müsse die kommenden Wochen und Monate vor allem dafür nutzen, den IRA auf der Ebene der konkreten Verordnungen zum Besseren zu wenden.

Habeck leicht optimistisch

Als sie das mutmaßlich hässlichste Gebäude Amerikas wieder verlassen hatten, hatte Bruno Le Maire wirklich den Eindruck gewonnen, dass man "unsere Sorgen ernst nimmt". Aber alles sei im Fluss. Auch sein "Freund" Habeck sprach von einem "laufenden Prozess". Von konkretem Entgegenkommen konnten die beiden Minister allerdings noch nicht berichten. Immerhin, volle Transparenz sie ihnen zugesagt worden, über die geleisteten Subventionen, aber echte, handfeste Zugeständnisse müsse die EU-Kommission für alle aushandeln. Habeck will zumindest "den erklärten Willen" erkannt haben, zu einer Einigung zu kommen. "Dieser erklärte Wille wird definitiv zu schnellen Ergebnissen führen."