Minister in der Passkontrolle: Bei seinem Washington-Besuch musste sich Robert Habeck an der Pforte ausweisen.

von Jan Rosenkranz Als Grüner freut sich Robert Habeck natürlich darüber, dass die USA endlich massiv in den ökologischen Umbau investierten. Als Wirtschaftsminister muss er in Washington dafür sorgen, dass die europäische Industrie dabei nicht zu kurz kommt.

Mark Twain hat das Eisenhower Executive Office Building angeblich mal das hässlichste Gebäude Amerikas genannt. Das muss nicht stimmen, auch wenn der graue Säulen-Bau gleich neben dem Weißen Haus tatsächlich nicht sonderlich einladend wirkt. Man kommt zudem nur schwer hinein, sogar dann, wenn man als Minister befreundeter Nationen angemeldet vor der Tür steht. Und so müssen Robert Habeck und Bruno Le Maire, die beiden Wirtschaftsminister aus Berlin und Paris auch erst mal ihre Pässe vorzeigen. Erst an der Pforte, dann noch mal am Fenster eines grauen Empfangsflachbaus.