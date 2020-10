Sehen Sie im Video: Roland Kaiser über Corona-Krise: "Ich habe Angst um die Kollegen."





HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON ROLAND KAISER, SCHLAGERSÄNGER: "Eine trocken gefallene Pflanze kann man wässern, einen abgebrochenen Ast klebt man aber nicht wieder an. Der ist ab und der bleibt ab, und das ist es, was mir gerade die meisten Sorgen macht. Dabei habe ich keine Angst und mich, weder, wenn ich auf der Bühne stehe, noch sonst. Ich habe Angst um die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf Tour zusammenarbeite. Und deswegen ist ein Tag wie heute so ein wichtiger Tag, an dem die Menschen unserer Branche ein Gesicht erhalten, vor allem diejenigen, meine Damen und Herren, die vor und hinter der Bühne arbeiten und die man sonst nicht sieht. Ein Tag, an dem wir Glanz und Glitter beiseite schieben und Tacheles reden."

Mehr