von Nico Fried Sahra Wagenknecht hat die Linke satt. Geht sie künftig eigene politische Wege? Umfrageergebnisse dürften sie eher ermutigen – ihre bisherigen Genossen bangen um den Zusammenhalt.

Neu-Journalist Karl-Theodor zu Guttenberg gab sich wirklich Mühe. Dreieinhalb Mal fragte der frühere Verteidigungsminister am Sonntagabend zu später Stunde Sahra Wagenknecht, ob sie vorhabe, eine neue Partei zu gründen. Doch die prominenteste Politikerin der Linken wich ihm freundlich lächelnd aus. "Das ist eine Frage, die man wirklich sehr genau sich überlegen muss", so Wagenknecht. Auf den Einwand Guttenbergs, eine so verschwiemelte Antwort hätte er in seiner Zeit als Politiker auch gegeben, antwortete sie: "Man sollte sowas nicht mal eben ankündigen." Wagenknecht, die Rätselhafte.