von Nico Fried Die Linke wünscht eine Zukunft ohne sie: Gründet Sahra Wagenknecht jetzt etwas Neues? Doch Parteien brauchen Köpfe, Persönlichkeit allein reicht nicht.

Das muss man erst mal hinkriegen, dass eine Entscheidung, die einen Streit beenden soll, diesen erst so richtig eskalieren lässt. Die Linke hat es geschafft. Seit dem Beschluss des Vorstands, dass die Zukunft der Partei eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht sein soll, fetzen sich Linke kreuz und quer durch die Republik. Eine Oppositionspartei opponiert erbarmungslos gegen sich selbst, gerade so, als nähme sich die Linke die Regierung zum Vorbild, die auch sehr mit sich beschäftigt ist. Und was wird jetzt aus Wagenknecht?