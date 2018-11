Der Etat der Bundeskanzlerin stand am Mittwoch zur Debatte im Bundestag. Wohl das letzte Mal, dass Angela Merkel ihren Haushalt als Vorsitzende der CDU verteidigen musste. Scharfe Kritik an ihrer Politik ließ nicht lange auf sich warten. Alice Weidel von der AfD machte als Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion am Morgen den Aufschlag. Sie warf der Bundeskanzlerin eine Politik der Spaltung und einen Ausgabenwahn vor. "Das wirtschaftliche Fundament bröckelt. Ihre Politik ignoriert konsequent die ökonomische Vernunft, sie setzt die Interessen des eigenen Landes und der eigenen Bürger an die letzte Stelle. Dafür rennen sie aber ideologischen Welt-Beglückungs-Phantasien hinterher." Mit Blick auf die AfD-Spendenaffäre und Kritik an einer nicht angemeldeten Spende aus der Schweiz warf Weidel den anderen Parteien Scheinheiligkeit vor. Die Kanzlerin konterte mit einem Seitenhieb. "Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält." Mit Vehemenz verteidigte Merkel hingegen den UN-Migrationspakt gegen Kritik. Man müsse wo immer möglich versuchen, gemeinsam als Weltgemeinschaft die Dinge zu klären, sagte die Kanzlerin. "Das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass es wieder richtige Gegensätze gibt. Und dass man einfach sagen muss, da gibt es auch keine Kompromisse. Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus, denn Patriotismus ist, wenn man in deutschem Interesse auch andere miteinbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert." Auch FDP-Chef Christian Lindner warb für das UN-Abkommen. "Es ist besser, diesen Pakt zu haben als nicht. Wenn ich die öffentliche Debatte sehe, habe ich aber eine Befürchtung. TTIP, wo wir heute froh wären, nach Trump, wir hätten klare Regeln für den Welthandel und den transatlantischen Handel. TTIP ist von der politischen Linken durch Desinformation kaputtgemacht worden. Das darf jetzt beim UN-Migrationspakt nicht von der politischen Rechten sich wiederholen." Der seit 2016 verhandelte Pakt soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten festschreiben und Mitte Dezember in Marrakesch verabschiedet werden.