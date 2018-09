Die Sommerpause des Bundestags ist zu Ende und schon stehen wichtige Themen auf der Tagesordnung: Debattiert wird über den Bundeshaushalt 2019. Erwartet werden kontroverse Debatten, vor allem heute in der Generalaussprache zur Regierungspolitik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Hier sehen Sie die Debatte im Bundestag im Livestream:

Die Sitzung ist für dreieinhalb Stunden angesetzt. Bei der sogenannten Elefantenrunde werden auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort ergreifen. Es ist zu erwarten, dass auch die Ausschreitungen in Chemnitz - wie schon zum Start der ersten Bundestagsdebatte nach der parlamentarischen Sommerpause -, die Kontroverse um Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen und die Sorgen vor einem wachsenden Rechtsextremismus thematisiert werden.

Verfolgen Sie hier alle wichtigen Entwicklungen:

+++ 9.25 Uhr: Merkel: "Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere Demokratie engagiert" +++

"Wir werden nicht zulassen, dass Gruppen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden", so Merkel. "Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere Demokratie engagiert."

+++ 9.22 Uhr: Merkel verurteilt "menschenverachtende Demonstrationen" +++

"Ich lasse nicht gelten, dass dies Anlass für menschenverachtende Demonstrationen ist", so Merkel. Es gebe keine Entschuldigung und Begründung von "Nazi-Parolen, Hetze und Angriffe auf Polizisten." Die Auseinandersetzung über die Begrifflichkeiten - ob "Hetzjagd" oder "Hetze" - helfe nicht weiter.

+++ 9.20 Uhr: Merkel: "Viele Menschen Sorgen sich um den Zusammenhalt" +++

"Viele Menschen in unserem Land sorgen sich in diesen Tagen um den Zusammenhalt", so Merkel. "Wir haben eine große Verantwortung."

+++ 9.18 Uhr: Kanzlerin Merkel ergreift das Wort +++

Nun ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Pult.

+++ 9.17 Uhr: Gauland reagiert auf Schulz +++

"Das ist nicht mein Niveau, auf dem ich mich mit Ihnen auseinandersetze", so Gauland. Großes Gelächter im Bundestag.

+++ 9.13 Uhr: Gauland schließt Rede - Schulz hält Plädoyer +++

AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland beendet seine Rede. Ex-SPD-Kanzlerkandidat und Bundestagsabgeordneter Martin Schulz macht eine Zwischenbemerkung: "Es ist Zeit, dass sich die Demokratie gegen diese Leute wehrt", so Schulz in Richtung der AfD.

+++ 9.11 Uhr: Gauland habe keine Sorge vor Beobachtung durch Verfassungsschutz +++

"Je mehr sich der Verfassungsschutz mit uns beschäftigt, desto klarer wird sein, dass nicht die AfD die Verfassung gefährdet", so Gauland.

+++ 9.10 Uhr: Gauland: "Die Wahrheit ist: In Chemnitz hat es keine Menschenjagden gegeben" +++

Laut Gauland habe es in Chemnitz "keine Menschenjagden" gegeben. Er wirft der Bundesregierung, vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, "Fake News" verbreitet zu haben.

+++ 9.06 Uhr: Gauland: "Ein paar aggressive Hohlköpfe" +++

"Unter den Demonstranten befanden sich auch ein paar aggressive Hohlköpfe", so Gauland. Dabei habe es sich um eine "Minderheit" gehandelt, die nicht "representativ sei". Der AfD-Chef meint jene Personen, die etwa den Hitlergruß gezeigt haben. "Unappetitlich", so Gauland.

+++ 9.04 Uhr: Gauland rechtfertigt Proteste +++

AfD-Chef Gauland rechtfertigt die Proteste in Chemnitz. Bürgerinnen und Bürger hätten ihr Grundrecht in Anspruch genommen, um gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel zu protestieren.

+++ 9.01 Uhr: Gauland: "Der innere Frieden in unserem Land ist gefährdet" +++

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland eröffnet als Vertreter der stärksten Oppositionspartei die Generaldebatte. "Der innere Friede in unserem Land ist gefährdet, ein Riss geht durch die Gesellschaft", so Gauland. Er prangert die "Ermordung" von "Landsmännern" an.

+++ 9.00 Uhr: Generaldebatte im Bundestag beginnt: AfD-Chef Gauland eröffnet Debatte +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Sitzung eröffnet, die Generalaussprache zur Regierungspolitik beginnt. Als stärkste Oppositionspartei wird die AfD - in Person von Alexander Gauland - die Debatte eröffnen.

+++ 8.46 Uhr: Bundestag berät Merkels Etat +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für 2019 wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden ("schwarze Null") schaffen. Seit 2014 gelingt es jedes Jahr, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen - das hängt auch mit sprudelnden Steuereinnahmen zusammen. Wegen der guten Einnahmesituation gibt es Kritik, dass Union und SPD die Bürger nicht stärker entlasten durch Steuersenkungen oder die komplette Abschaffung des Solidaritätsbeitrags.

Der Etat sieht unter anderem Milliardeninvestitionen im Verkehrs- und Bildungsbereich, Ausgaben für ein Familien-Baukindergeld, höhere Rentenzuschüsse und Maßnahmen zur Entlastung der Bürger in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro vor. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro soll zum Beispiel durch höhere Freibeträge, mehr Kindergeld und Steuerrabatte rund 250 Euro im Jahr mehr zur Verfügung haben.

Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke warf Scholz vor, er wolle sich mit seinen Ausgabevorschlägen etwa bei der Rente für eine Kanzlerkandidatur 2021 beliebt machen. "Herr Scholz bereitet sich bereits auf die SPD-Kanzlerkandidatur 2021 vor.

+++ 8.40 Uhr: Schlagabtausch erwartet +++

Der Etat des Kanzleramtes ist klein, die Debatte darüber umso größer. Traditionell kommt es dabei im Bundestag zur Generalaussprache über die Regierungspolitik. Es dürfte daher weniger um Zahlen, sondern eher um Flüchtlinge und Rechtsextremismus gehen.

Im Vergleich zu Debatten über Einzeletats, die von den jeweiligen Fachpolitikern bestritten werden, ergreifen in der Generalaussprache Merkel sowie die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort.

Nach Abschluss der ersten Lesung des Bundeshaushalts am Freitag werden die Ausgabenpläne im Haushaltsausschuss beraten und in der Regel noch etwas verändert. Bis Ende November soll der Bundestag das Zahlenwerk final beschließen.

+++ Alle wichtigen Ereignisse aus der Generalaussprache im stern-Ticker +++

Guten Morgen! Im Bundestag wird ein Schlagabtausch über die Regierungspolitik von Angela Merkel (CDU) und die Folgen jüngster Ereignisse erwartet. Anlass ist die Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes. Die Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag. Wir informieren Sie im stern-Ticker über alle wichtigen Ereignisse aus der Debatte.