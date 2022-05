Liveblog Wahl in Schleswig-Holstein Daniel Günther triumphiert an der Förde: "Das ist ein enormer Vertrauensbeweis"

Schleswig-Holstein hat die Wahl. Gut 2,3 Millionen Menschen sind im Land zwischen den Meeren zur Stimmabgabe aufgerufen. Allen Umfragen zufolge gibt es einen klaren Favoriten. Eine Frage scheint allerdings noch offen.

Schleswig Holstein hat gewählt. Bereits eine Stunde nach dem Schließen der Wahllokale gibt es einen klaren Sieger im Land zwischen den Meeren – und er heißt Daniel Günther. Seine CDU hat die die Landtagswahl in Schleswig-Holstein haushoch gewonnen. Das kann man nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF schon sicher konstatieren.

Zu einem Debakel wird der Abend für die SPD. Die Sozialdemokraten unter ihrem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller stürzen auf das das schlechteste Landtagswahl-Ergebnis in Schleswig-Holstein in ihrer Geschichte ab. Die Grünen werden zweitstärkste Partei und können sich ebenfalls als Sieger fühlen. Genauso wie der Südschleswigsche Wählerverband, der seine Stimmenanzahl glatt verdoppeln kann. Die Liberalen ziehen sicher in den Landtag ein, die Linke verpasst den Einzug klar. Zittern muss die AFD, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnte.

Der alte und neue Ministerpräsident Daniel Günther ist nun in einer kommoden Situation, er kann sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Spannend bleibt lediglich die Frage, ob er seine erfolgreiche Ampelkoalition fortführt oder nur noch mit einem Partner in Kiel regieren will.

Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Schleswig-Holstein-Wahl in unserem Liveblog.

Live Blog Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wer triumphiert an der Förde? Volker Königkrämer Nach dem Debakel in Kiel bemüht sich die SPD, Bundeskanzler Olaf Scholz möglichst nicht mit dem Ergebnis in Verbindung zu bringen. "Da steckt kein Olaf Scholz in dieser Niederlage drin", sagt Generalsekretär Kevin Kühnert in der ARD.



Kühnert weist darauf hin, dass "relativ wenig im Wahlkampf über Politik gesprochen worden" sei. Die Wahl sei sehr stark von der großen Popularität von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geprägt gewesen, der auf landespolitische Themen gesetzt habe. "Daniel Günther wird auch froh sein, dass er gerade nicht die internationale Politik verantworten muss", sagt Kühnert.



Scholz sei ein Kanzler, der "mit ruhiger Hand und besonnen die Politik führt", sagt Kühnert. Scholz zeige durch seine Politik, "dass man ihm vertrauen kann und dass er die Führung inne hat".

Volker Königkrämer Nach dem Debakel im Norden richtet die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken ihren Blick bereits nach Nordrhein-Westfalen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass Thomas Kutschaty demnächst Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sein wird", sagt Esken am Sonntag im ZDF.



Esken verweist auf die Wahlerfolge der SPD im Saarland und auch im Bund, wo die Partei eine "beispiellose Aufholjagd" hinter sich habe. In Schleswig-Holstein habe die SPD allerdings ein "bitteres Ergebnis" erzielt. "Ich muss ganz deutlich sagen, dass wir dieses Wahlergebnis so nicht erwartet haben", sagt Esken. Es sei den Wählerinnen und Wählern darum gegangen, einen "sehr beliebten Ministerpräsidenten" im Amt zu bestätigen. In Nordrhein-Westfalen wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Volker Königkrämer Laut den Worten von FDP-Chef Christian Lindner hat in Schleswig-Holstein keine Landtagswahl stattgefunden, sondern "eine Günther-Wahl". Dieser habe "einen überragenden Wahlerfolg erzielt", so Lindner.



Dass die FDP laut Hochrechnungen mit unter sieben Prozent deutlich unter dem Ergebnis von 2017 bleibt, bedauert er. "Mehr wäre wünschenswert gewesen", sagt er Lindner ZDF. Andererseits bewege sich die FDP auf der Höhe der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte.



Auf die Frage, ob er durch die Wahl in Schleswig-Holstein auch ein Signal für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag sehe, sagt Lindner mit Blick auf den dort regierenden CDU-Ministerpräsidenten: "Hendrik Wüst ist nicht Daniel Günther. Insofern kommt es nächste Woche umso mehr auf die FDP an." In NRW regiert Wüst bisher mit den Liberalen.

Volker Königkrämer Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat mit Nachdruck für eine schwarz-grüne Landesregierung geworben. "Ich glaube, das wäre eine Erfolgsgeschichte", sagt Habeck in der ARD. Schleswig-Holstein entwickle sich gerade in Richtung Progressivität. Seiner Meinung nach wäre ein Bündnis aus einer wertkonservativen CDU mit den progressiven Grünen gut.



Habeck sagt, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als Wahlsieger sei seiner Meinung nach auch "schlau genug", um zu sagen, wenn zwei bei der Wahl gewonnen haben, sollten sie zusammen eine Koalition bilden.

Volker Königkrämer Der schleswig-holsteinische AfD-Spitzenkandidat Jörg Nobis hat sich enttäuscht vom schlechten Abschneiden seiner Partei gezeigt. "Wir zittern noch", sagt Nobis der Deutschen Presse-Agentur. Die AfD muss den Prognosen zufolge mit 4,5 bis 4,9 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag in Kiel bangen (2017: 5,9). Nobis sagt: "Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt noch ein bisschen zulegen, damit es am Ende doch noch reicht, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen."



Alle Parteien hätten gegen die Beliebtheit des Ministerpräsidenten schwer zu kämpfen gehabt, sagt Nobis. Hinzu komme, dass das Thema Corona im Erleben der Menschen keine Rolle mehr spiele. Auch die Haltung der AfD zum Krieg in der Ukraine und zu Waffenlieferungen könne die Partei Stimmen gekostet haben.



AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, der ebenso wie die stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch in den Räumen der AfD im Landeshaus die Prognosen verfolgt, sagt der dpa, sicherlich hätte sich die Partei ein besseres Ergebnis gewünscht. "Aber wir warten erst einmal ab. Es wird ein langer Abend."

Volker Königkrämer Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang hat die Bereitschaft der Grünen betont, in Kiel erneut Regierungsverantwortung zu übernehmen. "Natürlich stehen wir jetzt für Regierungsbildung zur Verfügung", sagt Lang im ZDF. Es gebe in Schleswig-Holstein "mehrere Wahlsieger", sagt Lang. Die Grünen gehörten neben der CDU dazu. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sei aber "klarer Wahlsieger" und entscheide deshalb über eine künftige Regierungskonstellation. "Der Ball liegt erst mal bei Daniel Günther."



Sie sei "verdammt stolz" auf das Abschneiden ihrer Partei, sagte Lang. Auch die Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU habe sich in Schleswig-Holstein bewährt, betonte sie.

Volker Königkrämer FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz ist zuversichtlich, dass seine Partei an der künftigen Landesregierung beteiligt sein wird. "Es gibt die Möglichkeit in der Mitte eine stabile Regierung mit uns zu bilden in diesem Land. Und das wollen wir auch. Und ich sage mal: Das werden wir auch", sagt Buchholz auf der FDP-Wahlparty in Kiel. Jetzt werde man losmarschieren und Gespräche führen.



Die Hochrechnungen sehen die FDP bei sieben Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die Partei noch 11,5 Prozent erhalten. Buchholz reagiere enttäuscht auf die Werte: Man hätte sich mehr gewünscht, sagt er. "Vielleicht hätten wir auch mehr verdient gehabt, nach den Jahren, die wir hier anständig mitregiert haben."



Volker Königkrämer Der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Lars Harms, schließt in der ARD ein Bündnis mit dem Wahlsieger CDU nicht aus. "In einer Demokratie sollte eine demokratische Partei nie Nein sagen", sagt er. Der SSW habe einen "guten Draht zu allen demokratischen Parteien", der Wählerverband könne Regierung und Opposition.



Der von der Fünfprozenthürde ausgenommene SSW kann sein Ergebnis deutlich auf sechs Prozent verbessern. Als Voraussetzung für die Bildung einer Koalition mit der CDU nennt Harms ein Tariftreuegesetz. Öffentliche Aufträge sollten demnach nur noch an Unternehmen gehen, die auch nach Tarif bezahlen - ohne ein solches Gesetz würde er in keine Koalition eintreten.

Volker Königkrämer SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat die Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein eingeräumt. "Es ist uns am Ende nicht gelungen, uns mit diesen Themen durchzusetzen", sagt Losse-Müller in Kiel. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zuletzt viel Aufmerksamkeit abgezogen habe.



Losse-Müller spricht von einer für die SPD "schwierigen Wahlauseinandersetzung". Es sei angesichts der Popularität von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) von vornherein klar gewesen, "dass das eine sehr große Herausforderung war".



Die SPD habe etwa zum Schutz von Mieterinnen und Mietern gute Konzepte und Ideen entwickelt, es dann aber "nicht geschafft, unsere Themen wirklich zu setzen", sagt der SPD-Spitzenkandidat. Zudem habe es kurz vor der Wahl eine mediale Zuspitzung "auf die Frage Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb" gegeben.

Volker Königkrämer Die erste Hochrechnung im ZDF ist da. Das Ergebnis: CDU: 41,3, SPD: 16, Grüne: 19,3, FDP: 7, AFD: 4,5, SSW: 6,

Volker Königkrämer Günther kündigt an, mit beiden Partnern, Grünen und FDP, in den nächsten Tagen Gespräche zu führen.

Volker Königkrämer Günther bedankt sich ausdrücklich bei seinen Koalitionspartnern: "Wir haben als Regierung einen neuen Stil in Schleswig-Holstein gefunden."



Volker Königkrämer Günther: "Das ist ein enormer Vertrauensbeweis. Auch für mich persönlich ein Ergebnis, das mich gerührt hat."

Volker Königkrämer Günter: "Der Wahlsieger des heutigen Abends ist die CDU, sind wir."

Volker Königkrämer Wahlsieger Daniel Günther gibt ein erstes Statement ab. Die Atmosphäre ist wie in einem Fußballstadion: "Daniel Günther, Mi-ni-ster-prä-si-dent" skandieren die Anhänger.

