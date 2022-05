Laut den Worten von FDP-Chef Christian Lindner hat in Schleswig-Holstein keine Landtagswahl stattgefunden, sondern "eine Günther-Wahl". Dieser habe "einen überragenden Wahlerfolg erzielt", so Lindner.



Dass die FDP laut Hochrechnungen mit unter sieben Prozent deutlich unter dem Ergebnis von 2017 bleibt, bedauert er. "Mehr wäre wünschenswert gewesen", sagt er Lindner ZDF. Andererseits bewege sich die FDP auf der Höhe der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte.



Auf die Frage, ob er durch die Wahl in Schleswig-Holstein auch ein Signal für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag sehe, sagt Lindner mit Blick auf den dort regierenden CDU-Ministerpräsidenten: "Hendrik Wüst ist nicht Daniel Günther. Insofern kommt es nächste Woche umso mehr auf die FDP an." In NRW regiert Wüst bisher mit den Liberalen.