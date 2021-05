Es war das erste TV-Triell der Kanzlerkandidatin und -kandidaten. Am Donnerstag waren Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD beim WDR-Europaforum zu Gast. Es ging um viel, auch ums Klima.Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident: "Nein, Entschuldigung, das ist ja albern. Erstens einmal steigt diese Bundesregierung zum ersten Mal konkret aus der Kohleverstromung in Deutschland aus. Das ist in dieser Wahlperiode von der Großen Koalition beschlossen worden, mit allen Folgewirkungen, mit klaren Plänen, mit klaren Zeitplänen, zusammen erarbeitet mit der Wissenschaft. Dafür brauchen wir kein Bundesverfassungsgericht."WDR-Journalistin: "Also Sie haben auch den Impuls des Bundesverfassungsgerichts gebraucht an der Stelle?"Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Nein."WDR-Journalistin: "Aber Sie haben ja dann das Wahlprogramm geändert."Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir haben die Konkretisierung vorgenommen, die wir angekündigt haben und auch schon mit den Entwürfen, dass wir nämlich genau sagen, wie es weitergehen muss, das Klimaschutzgesetz ist ein Entwurf, ein Vorschlag der SPD, der Bundesumweltministerin gewesen. Wir haben darüber tage- und ehrlicherweise auch nächtelang gerungen, ob es überhaupt zu einem solchen Klimaschutzgesetz kommen soll."Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin Bündnis 90/Die Grünen: "Man fragt sich, wenn es schon so viele Klimaschützer in der Bundesregierung in der letzten Legislatur gegeben hat, warum stehen wir dann heute da, wo wir stehen, dass andere mit Elektroautos eben schneller sind, dass andere mit dem Ausbau der Windenergie, der Photovoltaik – ich meine, es wurde in Deutschland erfunden. Jetzt haben wir das Problem in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten gehabt, dass die Arbeitsplätze gerade in den Bereichen dramatisch nach unten gegangen sind."Aktuellen Umfragewerten zufolge liegt die Union bei rund 27 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen bei 25 und die SPD bei 15.