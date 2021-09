Sehen Sie im Video: Scholz kontert Kleinkrieg mit Laschet – "SPD war immer auf der richtigen Seite der Geschichte".









O-Ton Olaf Scholz (SPD), Kanzlerkandidat auf die Fragen, ob er stolz sei, dass er in der SPD sei. Und wie er es schaffe, immer so ruhig zu bleiben: "Und ja, ich bin sehr glücklich, in einer Partei zu sein, die immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden hat. Beim Kampf gegen die wilhelminische Diktatur, beim Kampf um die Demokratie in der Weimarer Republik, beim Kampf gegen den Faschismus, beim Kampf um die Demokratie in der DDR, wo die SPD unterdrückt worden ist und ihre Mitglieder. Wir sind eine Partei, die für Demokratie, Freiheit und Recht gestanden hat und immer auf der richtigen Seite. Und die zweite Frage kann ich leicht beantworten Ich bin so!"

