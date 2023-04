Nach dem Fehlstart infolge einer Technikpanne sind die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit einem Tag Verspätung in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet. Alle Schulen hätten die Klausuraufgaben am Mittwoch von einem Server heruntergeladen, sagte ein Sprecher des Schulministeriums auf dpa-Anfrage. "Uns liegen keine Problem-Anzeigen vor."

Die Abi-Prüfungen in Kunst, Musik, Geografie, Erziehungswissenschaft, Geschichte, Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Recht, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Religion und Sport begannen um 9.00 Uhr am Morgen.

Eigentlich hätte das Abitur 2023 in NRW am Mittwoch mit Klausuren in mehreren naturwissenschaftlichen und technischen Fächern starten sollen. Nach massiven technischen Problemen hatte das Schulministerium die Prüfungen aber kurzfristig landesweit auf Freitag verschoben. Die meisten Schulen hatten die Aufgaben für das Zentralabitur nicht vom Server herunterladen können. Das Ministerium wies darauf hin, dass alle Schulen nun ab Donnerstagmittag die Klausuraufgaben für Freitag herunterladen müssten - auch die Schulen, die den Download trotz der Technikprobleme noch am Dienstag geschafft hätten.

Der nächste reguläre Abi-Prüfungstag steht nach Angaben des Ministeriums dann an diesem Montag an. Dafür sollen die Aufgaben am Freitag heruntergeladen werden.