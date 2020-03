Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 nimmt zunehmend Einfluss auf den Alltag der Menschen in Deutschland. Großveranstaltungen werden reihenweise abgesagt. Am Donnerstagabend appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel zudem an die Bevölkerung, "wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte zu verzichten".

+++ Coronavirus: Alle Informationen zur weltweiten Entwicklung lesen Sie in unserem Stern-Ticker +++

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben sich Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern, das Saarland, Berlin und Niedersachsen bereits entschieden, Schulen und Kitas vorerst zu schließen. Die anderen Bundesländer halten sich ihre Entscheidung teilweise noch offen. Eine bundeseinheitliche Regelung bei Schulschließungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt es nicht, da in Deutschland die Bundesländer selbst für ihre Schulen zuständig sind.

In diesem Artikel werden wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Schul- und Kitaschließung aufgrund des Coronavirus auf dem Laufenden halten.

+++ 12.51 Uhr: Schulschließungen: Bundeselternrat fordert Hilfen bei Betreuung +++

Der Bundeselternrat hat mit Blick auf die anstehenden Schulschließungen in Deutschland Unterstützung für die Eltern bei der Kinderbetreuung gefordert. "Hierbei muss eine Prioritätenliste erstellt werden, welche Berufsgruppen vorrangig Anspruch haben, um das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechtzuerhalten", sagte der Vorsitzende des Elternrats, Stephan Wassmuth, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Rahmenbedingungen dafür müssten bundesweit gleich sein und Entscheider vor Ort müssten sich auf klare Handlungsanweisungen verlassen können. Der Staat stehe hier in der Pflicht. "Wir alle müssen in dieser schwierigen Phase unsere Einzelinteressen zum Wohle unserer Gesellschaft zurückstellen."

Der Bundeselternrat vertritt als Dachorganisation die Landeselternvertretungen in Deutschland und damit nach eigenen Angaben die Eltern von rund acht Millionen Kindern und Jugendlichen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

++ 12.44 Uhr: Hessen stellt Abiturientinnen und Abiturienten bis Ostern vom Unterricht frei +++

Wie das Hessische Kultusministerium auf seiner Homepage mitteilt, werden Abiturientinnen und Abiturienten des diesjährigen Prüfungsjahrgangs ab kommenden Montag bis zu den Osterferien vom Unterricht freigestellt. Die Prüfungstermine im Haupttermin seien davon unberührt, hieß es weiter.

+++ 12.31 Uhr: Landesregierung beschließt Schulschließungen in Rostock +++

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Montag an wegen des Coronavirus Schulen und Kindergärten in Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen. Dies verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin.

+++ 12 Uhr: GEW zu Schulschließungen: Situation macht uns Sorgen +++

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betrachtet die flächendeckende Schließung von Schulen in mehreren Bundesländern mit Sorge. "Wir können nicht beurteilen, ob die Schulschließungen notwendig sind oder nicht. Wir vertrauen hier auf die Expertise der Fachleute aus den Gesundheitsbehörden", sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dennoch bereitet uns die Situation Sorgen." Die Schließungen seien eine große Belastung für die Familien. Auf der anderen Seite sei ein Ausgleich des entfallenen Unterrichts nur schwer möglich. "Die Schulen in Deutschland sind nicht flächendeckend darauf vorbereitet, Fernunterricht zu erteilen", sagte Hoffmann.

Die GEW kritisiert unter anderem fehlende Möglichkeiten, Lerninhalte digital zu verbreiten und Kinder und Jugendliche auf diese Weise zu unterrichten. Das sei regional und von Schule zu Schule höchst unterschiedlich. "Flächendeckendes, digital gestütztes Lernen ist in Deutschland noch nicht möglich. Es fehlen die Mittel, die entsprechende Vorbereitung und Erfahrung vieler Lehrkräfte", sagte Hoffmann.

+++ 11.53 Uhr: Schleswig-Holstein schließt Schulen, Kitas und Hochschulen ab Montag +++

Auch Schleswig-Holstein hat sich am Freitagvormittag dazu entschieden, die Schulen landesweit ab Montag (16. März) und bis zum 19. April zu schließen. Von der Maßnahme sei der Unterricht an allen öffentlichen und privaten Schulen bis auf Weiteres betroffen, wie es unter anderem in einem Eintrag auf Facebook hieß. Demnach wird auch der Lehrbetrieb an den Hochschulen ausgesetzt.

Für Kitakinder und jüngere Schüler bis zur Klasse sechs werde in bestimmten Fällen eine Notbetreuung gewährleistet, teilten das Gesundheits- und das Bildungsministerium mit. Dies gelte aber nur für Eltern, die in für die Versorgung und Sicherheit unverzichtbaren Berufen arbeiteten. Dazu zählten etwa Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Polizei, Justiz oder Feuerwehr. Es gilt aber auch für Energieversorger oder Hersteller von Medizinmaterial.

Die demnächst anstehenden Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein werden pauschal auf die ohnehin bereits eingeplanten regulären Nachholtermine nach den Osterferien verlegt. Die Regierung sei bestrebt, allen Schülern das Ablegen von Prüfungen zu ermöglichen.

+++ 11.25 Uhr: Auch Bremen verkündet Schul- und Kitaschließungen +++

Auch das Bundesland Bremen schließt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab Montag alle Schulen und Kitas. Das teilte der Senat am Freitag in der Hansestadt nach einer Sondersitzung mit. "Der Senat sieht diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", hieß es. Wie lange Unterricht und Betreuung ausfallen sollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

+++ 10.37 Uhr: NRW will in Pressekonferenz über weitere Maßnahmen informieren +++

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) informiert an diesem Freitag um 14.30 Uhr in Düsseldorf über weitere Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus.

+++ 10.25 Uhr: Bayern betreut Eltern mit "systemkritischen Berufen" weiter +++

Als Folge der Coronavirus-Krise tritt in Bayern ein Notfallplan für die Betreuung bestimmter Kinder in Kraft. "Wir werden eine Betreuung sicherstellen für Eltern, die in systemkritischem Berufen tätig sind", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in München. Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass ab Montag in Bayern alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen werden – bis zum Beginn der Osterferien am 6. April. Damit werden in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.

+++ 10.22 Uhr: Giffey verteidigt regionale Schulschließungen +++

Familienministerin Franziska Giffey hat die Praxis regionaler Schulschließungen in Deutschland verteidigt. "Natürlich hat die Gesundheit Priorität. Und da, wo es konkrete Krankheits- oder Verdachtsfälle gibt, sind temporäre Schließungen auch nötig. Das muss entsprechend der jeweiligen Lage vor Ort bewertet und entschieden werden", sagte die SPD-Politikerin der "Rhein-Neckar-Zeitung".

"Man darf nicht ganz vergessen: Eine flächendeckende Schließung von Kitas und Schulen würde voraussichtlich zu einem Problem bei der Kinderbetreuung führen", sagte Giffey weiter. Das würde Eltern betreffen, die dann in Kliniken, in der Pflege oder Arztpraxen fehlen würden. "Häufig springen die Großeltern bei der Betreuung ein. Damit würden die Älteren gerade aber umso mehr gefährdet."

+++ 10.03 Uhr: Berliner Schulen und Kitas schließen ab Montag schrittweise +++

Berlin will ab der nächsten Woche stufenweise seine Schulen und Kitas schließen. Die Schließungen sollen am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen, wie die Senatskanzlei am Freitagmorgen mitteilte. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr auf ein Mindestmaß reduziert werden; der Fokus soll auf dem Schienenverkehr liegen.

Vorerst sollen die Maßnahmen den Angaben zufolge bis Ende der Osterferien am 19. April laufen. Zu den einzelnen Punkten habe der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitagmorgen die Senatsmitglieder beauftragt, Konzepte und Zeitpläne zu entwickeln. Um 14.00 Uhr soll dazu eine Sondersitzung des Senats stattfinden.

+++ 9.54 Uhr: Schulen in ganz Niedersachsen schließen ab Montag +++

Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen.

+++ 9.08 Uhr: Hamburgs Schulbehörde will am Freitag Corona-Update geben +++

Hamburgs Schulbehörde will am Freitagvormittag über die aktuellen Planungen rund um die mögliche Schließung von Schulen wegen des Coronavirus informieren. Das Update sei für den frühen Vormittag geplant, sagte Behördensprecher Peter Albrecht der Deutschen Presse-Agentur. "Selbst, wenn Schulen geschlossen werden müssten, wird es in jedem Fall Betreuungsangebote geben", sagte Albrecht weiter.

+++ 8.41 Uhr: Bayern schließt Schulen und Kitas bis nach Ostern +++

Bayern schließt wegen der Coronaviruspandemie bis nach Ostern alle Schulen und Kitas. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Regierungskreisen in München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will um 9.00 Uhr über die Maßnahmen der Landesregierung informieren. Auch im Saarland sollen ab Montag alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben.

Der Ministerrat des Saarlands beschloss am Freitagmorgen offiziell, dass die Einrichtungen bis nach den Osterferien Ende April schließen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte einen solchen Schritt bereits zuvor angekündigt. Weitere Informationen will die Landesregierung am Mittag bekanntgeben.

+++ 8.07 Uhr: Virologe: Schließung von Schulen und Kindergärten "alternativlos" +++

Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland sollten nach Ansicht des Virologen Alexander Kekulé geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bundesweite Schließungen seien seiner Meinung nach "absolut alternativlos", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Jedes infizierte Kind würde statistisch gesehen zwei bis drei andere Kinder anstecken. Das würde eine "Infektionslawine" auslösen, die nur schwer zu stoppen sei.

+++ 6.35 Uhr: Saarland schließt Schulen und Kitas - Status des Abiturs noch unklar +++

Als erstes Bundesland hat das Saarland in der Nacht zu Freitag bekanntgegeben, dass wegen des Coronavirus landesweit Schulen und Kindertagesstätten bis Ende der Osterferien geschlossen werden. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt. Damit solle die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.

Schulen und Kitas sollen ab kommendem Montag geschlossen bleiben. Am Freitag berät im Saarland die Ministerkonferenz über das weitere Vorgehen. Die Minister treffen sich in einer außerordentlichen Sitzung. Wie es um die Abiturprüfungen im Saarland steht, sei im Vorfeld der Sitzung noch nicht klar, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

+++ 4.04 Uhr: Kinder bei Schulschließung millionenfach ohne Betreuung +++

Von ausfallender Kinderbetreuung bei bundesweiten Schulschließung wegen der Coronakrise wären Millionen Arbeitnehmerhaushalte betroffen. So gibt es 2,7 Millionen Minderjährige unter 18 Jahren, bei denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten. 5,2 Millionen Kinder wachsen bei Eltern auf, bei denen ein Elternteil Vollzeit und ein Elternteil Teilzeit arbeitet. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Linken im Bundestag ausgewertet haben und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen.

700.000 Kinder wachsen demnach bei Alleinerziehenden auf, die Vollzeit arbeiten, darunter 530.000 Mütter. 824.000 Kinder leben bei Alleinerziehenden, die Teilzeit arbeiten, darunter 800.000 Mütter. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts gibt es 2,8 Millionen Grundschüler. In Kindertageseinrichtungen und Horten werden 3,7 Millionen Kinder betreut.