Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet SPD-Parteivorsitzender Martin Schulz: "Wir beginnen heute sicher Gespräche, die von entscheidender Bedeutung für die Frage sind, wie wir zu einer Regierung in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Wahlperiode kommen, die die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen kann. Für uns als Sozialdemokratische Partei Deutschlands gilt: Wir ziehen keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen. In diesem Geist werden wir heute mit unseren Gästen diskutieren, verhandeln. Die Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass es schnell geht. Wir haben erlebt, dass nach der Bundestagswahl sich die Jamaika-Parteien acht Wochen Zeit gelassen haben. Viel Zeit werden wir uns nicht nehmen. Wir werden in den nächsten fünf Tagen zu einem Ende der Sondierungen komme. Fünf Tage bei den Sondierungen müssen reichen, um auszuloten, ob es genügend Gemeinsamkeiten gibt, um dann in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Darüber wird, wie es ihnen bekannt ist, ein Parteitag unserer Partei entscheiden. Ich gehe davon aus, dass der Wille zum konstruktiven Dialog bei allen vorhanden ist und in dem Geist will ich unsere Gäste heute willkommen heißen. Herzlichen Dank."