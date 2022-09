von Nele Spandick Der Volkswirt Sebastian Dullien erklärt im Interview, welche Faktoren wahrscheinlich zu einer Rezession führen werden und wie die Bundesregierung sie mildern könnte.

Herr Dullien, werden wir gut über den Winter kommen?

Das ist noch nicht ausgemacht. Wir steuern auf eine Rezession zu. Wie stark sie wird, hängt unter anderem davon ab, was die Bundesregierung für Maßnahmen ergreift.

Das neue Entlastungspaket reicht also nicht aus?

Manches ist noch vage formuliert, deswegen kann ich das nicht klar sagen. Vor allem bei den Gaspreisen fällt das auf: Hier soll eine Expertenkommission überlegen, wie der Preis für private Haushalte gedämpft werden kann. Das ist so eine Formulierung, bei der man gar nicht weiß, was kommt. Dabei hat der Gaspreis enorme Auswirkungen auf die Volkswirtschaft.