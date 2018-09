Der bisherige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird nach seinen viel kritisierten Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz zwar an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelöst, dafür aber zum Staatssekretär in Horst Seehofers Innenministerium befördert. Fortan verdient er beispielsweise wesentlich mehr Geld (lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen). Die Personalie stößt vor allem in der SPD auf massive Kritik, obwohl SPD-Parteichefin Andrea Nahles dem Schritt am Dienstag bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Seehofer zugestimmt hatte.

Bundesinnenminister Seehofer will nach Angaben seines Hauses um 11.30 Uhr in Berlin eine Stellungnahme zur umstrittenen Beförderung Maaßens abgeben. Bei dem Termin in seinem Ministerium will Seehofer auch die Aufgaben des künftigen Innen-Staatssekretärs erläutern. Anschließend seien Fragen von Journalisten zugelassen, hieß es in einer Ankündigung.

Verfolgen Sie alle wichtigen Ereignisse der Pressekonferenz im stern-Liveblog.