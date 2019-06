HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister: "Ein Regelwerk, das die Gesichtspunkte der Humanität und Ordnung beinhaltet. Ein Regelwerk, was ich in dieser Form in keinem anderen Land Europas kenne. Es ist eine Zäsur in unserer Migrationspolitik. Der Auftakt, dass wir die Ziele, die wir mit der Migrationspolitik verbinden, noch besser erfüllen können, als in der Vergangenheit. Nachdem wir schon im letzten Jahr weit von dem Zielkorridor entfernt waren bei der Zuwanderung, den wir innerhalb der Koalition vereinbart hatten, werden wir auch nach den neuesten Zahlen, die mir vorliegen, in diesem Jahr diesen Zielkorridor von 180.000 bis zu 220 000 nicht erreichen. Auch das ist schon ein Erfolg, denn meine Damen und Herren, kein Land auf dieser Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Und nur mit einer Begrenzung von Zuwanderung kann auch eine erfolgreiche Integration gelingen."