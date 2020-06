Sehen Sie im Video: Seehofer unterliegt AfD vor Verfassungsgericht.





Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU - hier Archivbilder - hat einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zufolge mit Äußerungen zur AfD auf den Internetseiten seines Ministeriums die Chancengleichheit für Parteien verletzt. Die AfD hatte das Verfahren vor dem obersten deutschen Gericht beantragt. Vertreter der AfD haben das Urteil zur Veröffentlichung der Seehofer-Äußerungen auf dessen behördlicher Internetseite begrüßt. AfD-Vize-Bundessprecherin Beatrix von Storch warf der Bundesregierung zugleich einen wiederholten Missbrauch staatlicher Ressourcen und Institutionen vor. Sie sagte am Dienstag in Berlin: O-TON BEATRIX VON STORCH, STELLVERTRETENDE BUNDESSPRECHERIN DER AFD ("Das Urteil aus Karlsruhe heute ist ein gutes Urteil, aber es zeigt, dass die Bundesregierung hemmungslos die Ressourcen der Regierung missbraucht gegen eine demokratische Partei. Sie missbraucht die staatlichen Institutionen. Aber das Urteil ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn das ist ein Wiederholungsfall. Wir haben ein gleiches Urteil bereits einmal erlangt und erwirkt. Sie missbraucht auch den Verfassungsschutz. Sie missbraucht auch die Mittel im Kampf gegen Rechts. Insofern hoffen wir, dass die Regierungen jetzt anfangen zu lernen.") Laut Bundesverfassungsgericht - hier Archivbilder - endet die Zulässigkeit der Regierungs-Öffentlichkeitsarbeit dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne Konkurrenz-Parteien oder -Personen beginnt. Seehofer hatte die AfD im September 2018 in einem Interview als "staatszersetzend" bezeichnet. Das Interview war einige Zeit auch auf den Intersetseiten des Innenministeriums abrufbar. Das Gericht verbat dem CSU-Politiker damit allerdings nicht jede Äußerung im politischen Wettbewerb. Außerhalb seiner amtlichen Funktion könne ein Regierungsmitglied weiterhin am politischen Meinungskampf teilnehmen. Dabei müsse aber sichergestellt sein, dass ein Rückgriff auf staatliche Ressourcen unterbleibe.