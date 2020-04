Sehen Sie im Video, wie die Polizei mit Durchsuchungen auf das Hisbollah-Verbot reagiert.





Polizeiaktion bei einem Verein in Berlin, der verdächtigt wird, zu der als Terrororganisation eingestuften schiitischen Gruppierung Hisbollah zu gehören. Ähnliche Aktionen liefen bundesweit an mehreren Orten. Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer nach Angaben seines Ministeriums die Arbeit der Hisbollah in Deutschland verboten. Der vor allem vom Libanon aus operierenden Organisation wird vorgeworfen, mit Gewalt und Anschlägen gegen Israel vorzugehen, dessen Existenzrecht sie abstreitet. Thilo Cablitz, Sprecher der Berliner Polizei: "Im Zusammenhang mit dem Betätigungsverbot der Hisbollah durchsuchen wir aktuell in Berlin-Neukölln vier Objekte. Es geht darum festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Objekten und der Hisbollah gibt. Also der verbotenen Vereinigung." Sicherheitsbehörden schätzen die Zahl der Personen, die der Hisbollah in Deutschland zugerechnet werden, auf bis zu 1050 Personen. Sie sollen sich vor allem in einzelnen örtlichen Moscheevereinen treffen. Als ein Grund für die Ermittlungen gegen die vier Vereine in Berlin, Dortmund, Bremen und Münster zum jetzigen Zeitpunkt dürfte auch eine erwartete Hisbollah-Beteiligung an Veranstaltungen zum sogenannten Al-Quds-Tag sein, an dem Demonstrationen gegen Israel stattfinden. Dieser Tag fällt dieses Jahr auf den 16. Mai.