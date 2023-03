von Sina Horsthemke Die Bundesregierung will die Vorschriften für kleinere Schiffe verschärfen. Das macht die Arbeit mancher ziviler Seenotrettungsorganisationen unmöglich. Was die Helfer als Schikane verstehen, erklärt das Ministerium mit mehr Sicherheit. Schottet sich Europa weiter ab?

Es ist gerade vier Monate her, dass die Bundesregierung versprach, die zivile Seenotrettung mit jährlich zwei Millionen Euro zu fördern. Man dürfe das Sterben im Mittelmeer nicht hinnehmen, hieß es, und: Leben retten sei keine Straftat, sondern eine humanitäre Verpflichtung. Dieselbe Bundesregierung plant nun, die Vorschriften für manche Schiffe zu verändern. Laut ARD-Magazin "Monitor" will das Verkehrsministerium die sogenannte Schiffssicherheitsverordnung verschärfen – angeblich, um die Sicherheit auf See zu erhöhen. Die Änderungen würden das Auslaufen mehrerer deutscher Seenotrettungsschiffe unmöglich machen.