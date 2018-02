Es war einer ihrer seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit. Maike Kohl-Richter, zweite Ehefrau und Erbin von Helmut Kohl, ist in Köln vor dem Oberlandesgericht erschienen. Am Donnerstag ging es dabei um eine Klage ihres verstorbenen Mannes gegen zwei Autoren und einen Verlag. Das Landgericht Köln hatte Helmut Kohl noch zu Lebzeiten eine Rekordsumme von einer Million Euro wegen besonders schwerer Verletzung des Persönlichkeitsrechts zugesprochen. Das Oberlandesgericht soll in dem Berufungsverfahren nun prüfen, ob sich der Entschädigungsanspruch nach dem Tod des ehemaligen CDU-Vorsitzenden verändert hat und ob dieser auf die Witwe übergeht. Gerichtssprecher Ingo Werner. "Insgesamt werden heute drei Verfahren zu entscheiden sein oder zu verhandeln sein. In einem Verfahren geht es um 116 einzeln bezeichnete Textstellen und die Frage, ob diese veröffentlicht werden dürfen. In einem zweiten Verfahren geht es um die Frage Geldentschädigung für diese 116 Textstellen. Im dritten Verfahren geht es um die Tonbandprotokolle, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Buches aufgezeichnet wurden." Den Autor Heribert Schwan und Tilman Jens war im ersten Verfahren vorgeworfen worden, unautorisierte Kohl-Zitate in dem Buch „Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" veröffentlicht zu haben. Laut Zitaten äußerte sich Helmut Kohl herablassend und despektierlich über andere bekannte Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie etwa die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel und die früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Altkanzler Kohl starb am 16. Juni 2017. Seine Witwe hat in der Zwischenzeit zusätzlich eine Schadensersatzklage gegen die Autoren und den Verlag Random House erhoben.