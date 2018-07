"Ich finde, wir sollten jetzt mal unsere Sitzung machen, gut beraten und dann schauen was daraus wird." Die Sitzung, von der der bayerische Ministerpräsident Markus Söder da am Sonntagnachmittag in München sprach, war eine gemeinsame des CSU-Parteivorstands und der Landesgruppe. Dabei geht es um den "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister und Parteichef Horst Seehofer. Er fordert die Zurückweisung jener Flüchtlinge an deutschen Grenzen, die zuvor bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden. Kanzlerin Angela Merkel hingegen, mit der Seehofer noch am Samstagabend in Berlin zusammengekommen war, macht sich für eine europäische Lösung stark. Sie wolle "nicht unilateral, nicht unabgestimmt, nicht zu Lasten Dritter" handeln, so Merkel in einem Interview. Auch ihre CDU kam am Sonntag zu Beratungen zusammen. Beobachter fürchten einen Bruch der Koalition zwischen CSU und CDU, sollte Seehofer sich zu einem Alleingang entschließen. Für Sonntagabend wurden Statements der Parteispitzen erwartet.