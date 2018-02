Im Wahlkampf waren sie noch ein Team - nun, nach der geplanten Ablösung durch Martin Schulz, hat der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel die SPD-Spitze angegriffen. Er sei gerne Außenminister und habe in den Augen der Bevölkerung das Amt auch erfolgreich geführt, sagte Gabriel in einem Zeitungsinterview. Er bedauere, dass diese öffentliche Wertschätzung seiner Arbeit der neuen SPD-Führung "herzlich egal" sei. Zwar habe jede SPD-Spitze das Recht auf Neubesetzung von Ministerposten. Was bleibe, sei das Bedauern darüber, wie respektlos der Umgang in der SPD miteinander sei. In der Politik solle "mit offenem Visier" gekämpft werden. Schulz, der Gabriel im März 2017 als SPD-Vorsitzender nachfolgte und nun den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgibt, soll in einer neuen großen Koalition Außenminister werden. Zuvor müssen aber die SPD-Mitglieder dem Einstieg in das Regierungsbündnis zustimmen. Gabriel, der geschäftsführend weiter im Amt ist, hat seit Bekanntwerden des Wechsels seine Teilnahme an mehreren Terminen abgesagt, darunter die Münchner Sicherheitskonferenz.